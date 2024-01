La esperara película 'The First Omen' desata el terror en un nuevo y espeluznante tráiler

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Los amantes del género de terror están a punto de experimentar una nueva ola de escalofríos con el último tráiler de The First Omen, la esperada precuela de la icónica The Omen. Dirigida por Arkasha Stevenson en su debut como directora de largometrajes, esta película promete sumergir al público en una experiencia aterradora y misteriosa.

El tráiler, lanzado recientemente, presenta una visión espeluznante del mundo que aguarda a los espectadores. A través de tomas invertidas que sugieren un viaje en el tiempo, el avance establece un tono inquietante sin revelar detalles específicos de la trama. La narrativa de The First Omen sigue a Margaret, una joven enviada a Roma para convertirse en monja, pero que se encuentra con el mal y descubre una conspiración para provocar el nacimiento del Anticristo.

The Omen original sigue la historia de Damien Thorn, un niño adoptado que, a medida que crece, revela ser el Anticristo profetizado. Esta precuela, ambientada en la misma línea narrativa, promete una experiencia igualmente intensa y desgarradora. La película cuenta con un elenco talentoso encabezado por Nell Tiger Free, conocida por su impactante actuación en Servant. Ralph Ineson, Sônia Braga, Bill Nighy, Tawfeek Barhom y Nicole Sorace complementan el reparto, ofreciendo interpretaciones sólidas.

La dirección de Arkasha Stevenson, con créditos previos en series como Legion y Briarpatch, sugiere una familiaridad con los elementos oscuros que potenciarán el guión elaborado por Tim Smith y Keith Thomas, a partir de una historia concebida por Ben Jacoby. La combinación de talento detrás y delante de la cámara promete una experiencia cinematográfica que mantendrá a los espectadores al filo de sus asientos.

Con un estreno programado para el 5 de abril, The First Omen se presenta como una obra que expandirá el universo terrorífico de The Omen. Mientras los fanáticos esperan ansiosos la fecha de lanzamiento, este tráiler deja entrever un viaje aterrador que explorará los orígenes del mal que acecha en las sombras. No cabe duda de que los amantes del terror están ante una experiencia cinematográfica que alimentará sus miedos más profundos.

