¿Michelle Renaud está embarazada? La actriz de Televisa hace fuerte revelación a la prensa

Ciudad de México.- La actriz mexicana Michelle Renaud por fin hizo frente a los rumores de un supuesto embarazo tras su repentina boda con Matías Novoa, con quien tiene más de 1 año de relación. Luego de que los actores sorprendieran con su enlace matrimonial 'secreto', surgieron especulaciones donde se aseguraba que se habían casado porque estaban esperando su primer bebé juntos.

En un reciente encuentro con reporteros en el aeropuerto de la CDMX, la protagonista de novelas como Las hijas de la Luna y La Herencia compartió que ha lucido un vientre más abultado de lo normal porque tiene problemas intestinales, no porque esté embarazada. Además, la estrella mexicana aseguró que no le importa que la critiquen por su físico, pues ella se siente muy feliz con la mujer que es y sobre todo por estar al lado de Matías

Pese a las especulaciones que aseguran que los actores se casaron porque están esperando su primer bebé juntos, Matías aclaró: "Fue una boda repentina, de sorpresa, la quisimos hacer así, no pensamos en nada y tampoco de decir ‘el próximo año nos casamos’ porque eso del tiempo, o sea, si te amas, si estas seguro, si sabes que es la persona indicada, pues vas. Empezaron a hablar muchas cosas, pero no, es porque estamos haciendo una vida juntos desde hace un año y medio".

Por su parte, Renaud decidió hacer frente a las críticas por lo apresurado de su boda y aseguró que no le importa lo que digan los demás: "La boda es nuestra y de nadie más, y los tiempos los decidíamos nosotros. Fue de los mejores momentos de mi vida para los cuatro. Los tiempos del amor los decide la pareja y no esto de que me dan el anillo y un año después… no soy tan paciente, tengo muchas cosas que ir viviendo como para ir aplazando tanto y así se dio".

Ante las preguntas directas de un presunto embarazo, Michelle hizo un polémico comentario justificando que llevaba varias prendas encima por el 'frío': "Ojalá, que me lo mande Dios. Por ahora traigo mil chamarras porque me estoy congelando nada más". Debido a que algunos reporteros le recordaron que en el día de su boda lucía un abultado vientre, la también actriz de cine puntualizó que solamente estaba inflamada:

Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos, no".

Acto seguido, la exnovia de Danilo Carrera aseguró que, contrario a otras famosas, no le molestan las críticas sobre su cuerpo. "Yo tengo a veces pancita, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no se preocupen". Finalmente, Michelle Renaud se dijo encantada de cumplir su sueño de tener una familia con Matías Novoa: "Yo estoy feliz, realizada, con el hombre de mi vida, no puedo estar más que agradecida", concluyó.

