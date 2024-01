Paulina Peña confiesa si Peña Nieto enfermó y cayó en depresión tras ruptura con Tania Ruiz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas las redes sociales y medios de comunicación no han dejado de especular qué pasó con Enrique Peña Nieto luego de que terminara su romance con Tania Ruiz Eichelmann luego de casi 5 años juntos. Tras múltiples especulaciones, recientemente su hija Paulina Peña Pretelini respondió a todas las dudas y decidió acabar con las controversias que giran alrededor del expresidente.

Además, la joven influencer reaccionó a los rumores de que presuntamente no mantiene una buena relación con la actriz Sofía Castro, quien fuera su hermanastra durante muchos años. Durante la entrevista que concedió al programa Despierta América, Peña Pretelini se pronunció sobre el anunció de la próxima boda de la hija de Angélica Rivera, exesposa de su padre, aunque únicamente dijo: "Bien, feliz, muy contenta".

Sobre el consejo que puede brindarle a Sofía, debido a que Paulina recientemente contrajo nupcias con Fernando Tena Jr., la joven solo manifestó: "Nada, que disfrute cada día, le deseo lo mejor, sabe que la quiero muchísimo, y solo quiero que sea feliz, se merece toda la felicidad del mundo". Paulina también explicó que fue la misma hija de 'La Gaviota' quien le informó sobre su compromiso matrimonial: "Si, ya, ya, estamos muy contentos".

Paulina Peña desmiente enemistad con Sofía Castro

Y reiterando que tiene poco tiempo de casada, Pretelini solo externó sus buenos deseos para Sofía. "Pues no tengo mucha experiencia todavía, pero que lo disfrute, la verdad es que es una etapa increíble", agregó. Asimismo, negó que entre la protagonista de novelas de Televisa y ella exista una enemistad. "Sí, no sé quién ha dicho esos comentarios, pero siempre ha habido una relación respetuosa y fuimos hermanos durante muchos años, y siempre ha habido cariño y respeto", declaró.

Entrando a temas de su padre, Paulina reveló si es verdad que EPN se encuentra enfermo y deprimido tras el anuncio de nuevo noviazgo de su expareja, Tania Ruiz. "Bien, no, no (está enfermo), él está muy bien, de salud está perfecto… Eh… no (está deprimido), o sea, bueno, está bien que es lo importante. Ella rehízo su vida y estamos felices por ello, mi papá está muy contento con su vida allá", aclaró al respecto.

Por último, la primogénita del exmandatario de México descartó que su padre la esté presionando para convertirlo en abuelo. “No sé (si pronto seré mamá), no, no hay presión para eso todavía", dijo al respecto.

Crédito: Instagram @despiertamerica

Fuente: Tribuna