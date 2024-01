¿Por dónde empezar? Guía de Marie Kondo para ordenar tu casa sin fallar en el intento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Tu casa está desordenada? ¿Ropa tirada por todas partes porque tu armario está lleno a reventar? ¿Objetos pequeños e insignificantes acumulando polvo? ¿Te golpeas los dedos de los pies por todos lados porque tienes que crear un camino en el que no haya cosas tiradas? Mira, todos hemos pasado por eso. Nos aferramos a objetos y ropa viejos pensando que los necesitaremos algún día en nuestras vidas, cuando en realidad solo están ocupando espacio en la casa. Es posible que hayas oído hablar del método de Marie Kondo antes y que hayas leído otros. ¡Los hemos reunido todos en esta guía muy sencilla que hará que te encante ordenar! ¡Pon tu música favorita, o incluso una copa de vino, y comienza el proceso! No será fácil, pero si estás decidido, ¡terminarás más rápido de lo que crees!

Recoge toda la basura de la casa

Si hay basura tirada en cada habitación, recójala. Toma una bolsa grande y empieza a llenarla. Probablemente tengas vasos de papel, bolas de papel arrugado y bolsas de comida vacías. Mételos todos en la bolsa. Este es el primer paso. Una vez que se hayan limpiado todas las superficies, mira el piso. ¿Hay algo por ahí? ¿Detrás del sofá? ¿Bajo la mesa? Recógelo y tíralo. A continuación, es hora de buscar en el refrigerador.

Pon todos los platos sucios en el fregadero

Ahora que has embolsado toda la basura, es hora de ocuparte de los platos. Reúne todos los platos de diferentes habitaciones o de la mesa de la cocina y apílalos en el fregadero. Si no tienes espacio, colócalos encima del mostrador. Pero no los laves todavía. Si lo haces ahora, sentirás una sensación de logro y no terminarás el proceso. Éste es un paso crucial que debemos dar. Nuestro cerebro funciona de una manera bastante extraña y es una muy buena manera de lograr que continúe con otras tareas, porque es más fácil.

Reúne la ropa sucia y apílala

Ahora es el momento de abordar la lavandería. Toda esa ropa tirada por ahí no está del todo limpia, ¿verdad? Si tienes un cesto para la ropa sucia, es probable que esté bastante lleno. Así que no lo hagas bonito, no te desesperes si no cabe toda la ropa dentro. En su lugar, haz una pila dentro y alrededor del cesto de la ropa sucia.

Haz dos montones de objetos

Si estás familiarizado con el método de ordenación de Marie Kondo, ya conoces el resto. Es hora de hacer dos montones: uno de las cosas que te dan alegría y otro de las cosas que no. El método es bastante sencillo. Puede que te lleve un poco de tiempo, pero al final valdrá la pena. Recoge un objeto o prenda de vestir. Sostenlo contra tu pecho y observa la reacción de tu cuerpo. ¿Este objeto te trae alegría? ¿Vas a usarlo? ¿Para usarlo? ¿Te hace feliz? Si es así, ponlo en un montón. Y si no te produce alegría, ponlo en otro montón. La pila que guardes, la guardarás más tarde. Y el montón sin alegría, puedes donarlo a organizaciones benéficas, venderlo o tirarlo.

Empieza a limpiar y ordenar

Y el último paso para ordenar tu casa es limpiar y guardar todo. Ahora que tienes todas tus cosas organizadas, comienza la parte fácil. Puedes hacer esto en el orden que quieras, pero aquí tienes un ejemplo:

Coloca toda la ropa sucia en la lavadora y ejecuta un ciclo. Limpia todos los platos del fregadero y guárdalos. Dobla tu ropa y guárdala en el armario. Aspira los pisos y quita el polvo. Por último, saca la basura y ¡listo!

Fuente: Tribuna