Tras filtrar relación con Verónica Castro, Yolanda Andrade revelaría nuevos secretos

Ciudad de México.- Desde hace bastante tiempo, la conductora de Montse & Joe ha sido objeto de polémica, esto debido a la supuesta relación amorosa que sostuvo con Verónica Castro; sin embargo, la actriz de La casa de las flores y Rosa Salvaje no ha hecho más que negar cualquier tipo de vínculo romántico con la presentadora de televisión, hecho que generó diversos dimes y diretes que aún a la fecha no han sido aclarados.

A raíz de esto, Yolanda Andrade ha sido víctima de diversas afecciones de salud que la han llevado a dar al hospital, entre los que resalta el aneurisma cerebral que sufrió recientemente. Ante este panorama comenzaron a surgir diversas hipótesis que intentaban explicar las causas del deterioro de la expareja de Montserrat Oliver, uno de ellos indica que la propia madre de Cristian Castro le habría hecho brujería, para acallar sus declaraciones.

Recientemente, la vidente conocida como La Güera de las Estrellas reveló que la causa de las constantes afectaciones de salud que acosan a Yolanda Andrade no está relacionado a ningún trabajo en lo paranormal, sino que se tratan de todos los secretos que la conductora ha estado guardando a lo largo de todo este tiempo, por lo que le recomendó que tenía que liberarse por completo para que, de esta manera, pudiese comenzar a sanarse de manera definitiva.

“Puedes ser una persona directa y honesta, y las personas no aceptan la realidad y eso es lo que te detiene. No importa lo que los demás digan o no digan. Tú sabes cuál es tu historia. Sabes tú lo que pasaste. Sabes tú cómo fue y sabes tú en qué momento te vas a liberar, porque uno es su propio sanador.”