Tras perder exclusividad en Televisa, Consuelo Duval vuelve a 'Hoy' y hace triste confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz Consuelo Duval, quien desde hace años perdió su exclusividad en Televisa, nuevamente apareció en el programa Hoy y compartió nuevos detalles del caso de robo que sufrió semanas atrás. La protagonista de la serie La Familia P.Luche confesó que sigue muy vulnerable tras el hurto del que fue víctima, cuando su casa fue saqueada por su empleada doméstica, en complicidad con algunos hombres de origen extranjero.

La también comediante relató que hasta la fecha no termina de digerir el incidente, e incluso expresó que no tiene ningún interés de enfrentar a su extrabajadora en un careo, además de que no desea recuperar los bienes que le fueron sustraídos, debido a que le recuerdan todo lo que pasó. "Lo que haga la ley, ¡qué bueno!, qué bueno para todos los mexicanos porque dicen que es una banda muy grande que estaba atacando a muchísimas familias y ni siquiera son mexicanos, son colombianos", explicó Duval a la prensa que la captó durante su presencia en la obra Siete veces adiós.

En este sentido, Consuelo dijo no tener interés de volver a ver a Lisarda 'N', a quien le entregó toda su confianza: "No, soy bien c..., y no, o sea, que la ley haga lo que tenga que hacer, yo hice lo que tenía qué hacer como ciudadana en el momento, la entregue, les dije 'yo la vi en mi casa, me destrozó mi casa, me destrozó mi seguridad, y mi paz emocional'", dijo la estrella de programas como La hora pico y Tal para cual.

Conjuntamente, la también presentadora del matutino Netas Divinas reveló que sigue encontrándose con cosas extrañas dentro de su propiedad. "Me gana la decepción y me gana el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa, después de eso encontré cerillos en mi shampoo, cosas raras", relató Duval.

Finalmente, la famosa de 55 años aseguró que no quiere recuperar ninguna de las pertenencias que le fueron arrebatadas, por un poderoso motivo. "Nada, ni quiero recuperar nada, no me interesa porque eso ya no está bonito. En mi vida ya trae una vibra, en mi casa toda la ropa que tiró, todos los cajones que vació, todo lo saqué, o sea dije 'no quiero nada', lo único que me dolió fue un anillo de mi mamá, fue lo único, porque era lo único que tenía de mi mama", platicó.

Fuente: Tribuna