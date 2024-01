Adam Sandler sorprende en un drama de ciencia ficción en el primer trailer de 'El Astronauta'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Netflix presenta el anticipado tráiler de su nuevo drama de ciencia ficción, El Astronauta (Spaceman), protagonizado por Adam Sandler, Carey Mulligan y Paul Dano. En este intrigante filme, Sandler interpreta a un astronauta varado en el espacio, explorando temas profundos de soledad y supervivencia.

La película, dirigida por Johan Renck, promete llevar a los espectadores en un viaje emocional mientras el personaje de Sandler, Jakub, enfrenta la desolación del espacio exterior y la incertidumbre sobre su vida en la Tierra. Este proyecto marca otro paso audaz de Sandler hacia papeles más dramáticos, tras su exitoso desempeño en Hustle y la aclamada película de los Safdie, Uncut Gems.

Crédito: Netflix

Spaceman, basada en la novela de Jaroslav Kalfar, Spaceman of Bohemia, cuenta la historia de Jakub, un astronauta que regresa a casa después de una misión espacial para enfrentarse a los desafíos matrimoniales. La narrativa toma un giro intrigante al introducir a Hanuš, una misteriosa criatura que ofrece su ayuda, y cuya voz es proporcionada por el talentoso Paul Dano.

Channing Tatum, aunque no aparece en la película, se suma al proyecto como productor, colaborando con un equipo que incluye a Reid Carolin, Peter Kiernan y otros. La colaboración de Sandler con Netflix continúa, consolidando su posición como una asociación exitosa tras proyectos anteriores como Leo, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah y Murder Mystery 2.

Crédito: Netflix

Inicialmente programado para su lanzamiento en 2023, Spaceman ha enfrentado retrasos típicos de la industria cinematográfica. Ahora, está programado para llegar a cines selectos el 23 de febrero antes de su estreno en Netflix el 1 de marzo. La película promete ofrecer una experiencia única, fusionando ciencia ficción, drama y la inigualable presencia de Adam Sandler en un papel cautivador y emocional. Mira el trailer a continuación:

Fuente: Tribuna