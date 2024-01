¿Ahora se dedica a cumplir 'fantasías'? Hombre le ofrece 50 mil dólares a Roxana Castellanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si alguna vez viste Otro Rollo, probablemente recuerdes al entrañable personaje 'Deyanira Rubí'. Se trataba de una extravagante teibolera que hablaba muy agudo y con un acento particular. Usaba peluca rubia y ropa atrevida. Era interpretado por Roxana Castellanos, quien tiempo después admitió que empezó a odiar a 'Deyanira Rubí', ya que esta mujer hilarante la estaba consumiendo. Los proyectos que le ofrecían era sólo por la bailarina nocturna y no por la verdadera esencia de Rox.

El personaje ganó tanta fama que incluso la puso frente a situaciones bizarras, que le siguen pareciendo increíbles a la actriz en la actualidad. Castellanos fue invitada, junto a sus compañeras de Cuéntamelo ya! al programa titulado Pinky Promise, donde contó una historia que dejó a todas con la boca abierta. De acuerdo con la estrella, un fanático de su personaje le ofreció una cantidad nada despreciable de dinero a cambio de que cumpliera una de sus fantasías.

El seguidor se puso en contacto con el mánager de la comediante para proponerle un 'negocio'. Lo que quería el hombre era tener una cita con 'Deyanira Rubí' en una casa de San Ángel y como pago, ella recibiría 50 mil dólares. Aunque la propuesta era 'jugosa', ella no titubeó y declinó la oferta. Su decisión fue clara y envió un rotundo "no" al cliente. La razón habría sido que el individuo le hizo saber que no le interesaba conocer a la actriz y él sólo tenía intención de convivir con el personaje.

Yo quiero conocer a Deyanira. No me interesa la actriz, no sé ni cómo se llama, quiero que venga Deyanira a estar conmigo y a comer’", dijo el misterioso fan.

Como mencionamos, a Roxana Castellanos comenzaba a molestarle ser percibida únicamente bajo 'Deyanira Rubí'. Ella quería brillar con su nombre original y ser mucho más que un personaje. Además, la actriz le confesó a sus amigas que también la asustaba que se tratara de un 'viejito' con armas. Suposición que realizó basada en la cifra grande de dinero que él se podía permitir pagar por una cita. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras aceptado?

No los acepté porque dije a ver, le doy la entrada al viejito y que tal si luego el viejito era un pinche (con las manos alude a una arma)"

Todo apunta a que el señor no sería el único al que se le ha ocurrido estar con 'Deyanira Rubí' en un contexto más íntimo, alejado de las cámaras. Según Roxana, sus parejas sentimentales también le han pedido que se caracterice de la reconocida teibolera y, que durante el 'acto', hable como 'ñera'. Sin importar que se trate de sus novios, la respuesta ha sido la misma siempre: una negativa. Ella asegura que este tipo de solicitudes la hacen reír mucho: "Imagínate que yo estoy con mi novio y de repente ‘ahí te va que te quedó el jabón’. No porque Deyanira es súper ñera, sí me lo piden los novios, pero no muchachos, paguen por eso".

Fuente: Tribuna Sonora