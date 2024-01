Alicia Villarreal rompe el silencio y contesta a las críticas que la llaman "cachetona"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los temas de moda del que se habla en redes sociales en el body positive, que consiste en la aceptación de todos los cuerpos, desprendiéndolos de la imagen de las corporalidades estereotípicas que a menudo son delgadas y firmes. Sin embargo, esta conversación aún está lejos de permear realmente en la realidad, pues las críticas hacia las figuras continúan presentes. El ejemplo claro es Alicia Villarreal, quien ha sido víctima de comentarios negativos dirigidos hacia su peso.

Cansada de los afilados mensajes que se lanzan hacia su físico, la cantante respondió. Durante una entrevista presentada en Venga la Alegría, se le preguntó a la famosa por su opinión acerca de la personas que se fijan constantemente en su apariencia. La estrella se mostró segura y confesó que este tipo de críticas dejaron de afectarla. Para el programa de entretenimiento contó que es gracias a la edad que ha podido madurar e ignorar cualquier comentario que se relacione con su imagen.

"Yo ya estoy en una edad en la que, de verdad, ya no me importa eso", mencionó.

Dio a entender que probó todo tipo de dietas, pero que ahora ya no le interesan más. Por otra parte, la intérprete de éxitos como Te quedó grande la yegua e Insensible a ti dejó en claro su cansancio por el ejercicio. Así que ha dejado estos tópicos de lado, para concentrarse en otras cosas.

Ya me cansé de estar a dieta, ya me cansé de hacer todo tipo de ejercicio. Ya rebaso todo eso".

Durante la convivencia con los reporteros, recordó que las críticas ha sido algo con lo que ha tenido que lidiar desde mucho tiempo atrás. En este sentido, los señalamientos no han tenido consideración ni siquiera cuando recién había dado a luz. Pues cuando apenas había nacido su bebé, las personas la atosigaban con mensajes hirientes. Esto, en 1999.

Cuando a mí me tocó, me tocó muy duro yo apenas tenía 15 días de que había nacido (su hija Melanie) y entonces era de: 'Sí, cachetona, ¿otra vez embarazada?'".

Ahora, con un cambio notable de punto de vista, la compositora originaria de Monterrey echa por la borda lo que el público diga sobre ella. Asegura que tampoco le presta atención al envejecimiento y que no busca ponerse botox o inyectarse. "No me puedo quitar mis expresiones, porque al cantar no puedo estar sin expresión", concluyó.

Fuente: Tribuna Sonora