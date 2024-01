Anette Cuburu no suelta a Andrea Legarreta; habla de su amorío con ejecutivo de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora de TV, Anette Cuburu, de nueva cuenta está en medio del centro del escándalo, debido a que recientemente brindó una entrevista en la que demostró que aún no suelta el drama que vive al lado de la reconocida actriz y querida conductora, Andrea Legarreta, debido a que una vez más habló sobre todo el revuelo con el amorío de la artista con un ejecutivo de Televisa.

Como se sabe, hace casi dos semanas que la expresentadora de Venga la Alegría se fue en contra de Andrea, afirmando que su poder en la empresa San Ángel es porque tenía 25 años de romance con uno de sus altos mandos, lo que llevó a que se especulara que su hija menor, Nina Rubín, no era de su esposo, el reconocido actor y cantante, Erik Rubín, además de que le llovió un sin fin de 'hate' con rumores sobre que estaría detrás de docenas de despidos.

Y ahora, la noche del pasado lunes 15 de enero, Cuburu se presentó en El Chismorreo, un programa de Multimedios, en donde iba a hablar sobre la obra de teatro en la que se encuentra, sin embargo, el tema giró en torno a los recientes ataques en contra de la presentadora del programa Hoy, cuestionándole sobre todo el revuelo que ha causado y lo que le gente dice sobre las hijas de esta con el exintegrante de Timbiriche.

Por su parte, Anette siguió insistiendo en que lanzó su comunicado para dar punto final a todo lo que se dice de ella y de Legarreta, que no piensa poner su tiempo y energía en temas pasados, afirmando contundentemente que lo que se dice de la joven hija de 17 años del intérprete de Happy y la actriz de Vaselina no era su culpa, que el tema del que se habla es de hace 25 años, alguien lo sacó a relucir y ella compartió su mensaje para poner su postura en claro.

Pero, pese a que afirma que no tiene nada que decir sobre la colega de Galilea Montijo, afirmó que ella le destrozó la vida y arruinó a su familia. Finalmente declaró que no volvería a pisar el foro del programa Hoy, dado a que no tiene la necesidad de ir a un lugar en el que solo los humillan, maltratan y no les dan un lugar, siendo firme al señalar que su vida va bien como está y no piensa cambiar nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui