Ángela Aguilar debuta en el cine y el público no le perdona 'desprecio' a México: "Ridícula"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente anunció su debut en el cine con la presentación del detrás de cámaras de su nuevo álbum, Boleros, pero en vez de aplausos y emoción, la tacharon de "ridícula", pues el público no le perdona a la joven el supuesto desprecio a México al decir que tenía sangre argentina.

Fue hace poco que la joven intérprete de temas como En Realidad, que empleó su cuenta de Instagram para hacer oficial que pronto va a estar en cines, debido a que mostrara todo lo que hubo detrás de la creación de su nuevo álbum, titulado Boleros: "¡@angela_aguilar_ llega a Cinemex para mostrarnos el camino que la llevo a crear su nuevo álbum, Boleros. Descubre en exclusiva este material inédito de su nuevo proyecto musical".

Ante este hecho, la hija menor del reconocido cantante, Pepe Aguilar, compartió un breve video de lo que se podrá ver en su proyección cinematográfica junto al mensaje: "Me siento tan afortunada de estar rodeada de tanta gente talentosa. Estos vestuarios me inspiran. Gracias por expresar historias a través de telas @iann_dey. Me quedo sin palabras para poder describir el sueño que estoy viviendo. Gracias por la confianza y gracias por tomarme en cuenta para este gran proyecto @machinrecords_".

Ángela lanza detrás de cámaras de Boleros. Instagram @angela_aguilar

Dicho proyecto tendrá su estreno el próximo 31 de enero del año actual en las salas de Cinemex, y según lo que se sabe, solo se tendrá ese día y el jueves 1 de febrero para verlo, por lo que invitaron al público para apurarse a comprar boletos, pero su respuesta fue una burla y critica a la joven: "¿Es solo para cines argentinos? ¿Tengo que viajar a su natal Argentina para verla?", "Ni aunque me lo regalaran iría a ver a esta escuincla creída", "¿Quien iría a ver eso?", "Prefiero a Majo Aguilar", "El 25 por ciento de la película es Tango" y "Que lo proyecten en su natal Argentina a la ridícula".

Dichos ataques provienen del hecho a que la coescritora de Como Quieres, después de que Argentina se alzó sobre Francia en la gran final del Mundial Qatar 2022, esta señaló que era 25 por ciento argentina y se sentía sumamente feliz y orgullosa por su triunfo, hecho que no fue bien tomado por sus seguidores, que rápidamente la hicieron tendencia entre criticas y memes en X, antes conocido como Twitter, y tal parece que aún no lo perdonan.

Ángela da adelanto de Boleros. Instagram @angela_aguilar

Fuente: Tribuna del Yaqui