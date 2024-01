¿Aracely Arámbula hunde a Luis Miguel? Guillermo Pous da impactante noticia de su juicio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Aracely Arámbula, de nueva cuenta ha dado de que hablar, debido a que recientemente su abogado, Guillermo Pous, acaba de brindar una entrevista a diferentes medios de comunicación, dando una impactante noticia sobre el actual proceso legal que mantiene su clienta al lado del reconocido cantante, Luis Miguel, ¿acaso lo hunde en el juicio?

Arámbula y el creador de temas como Culpable O No, continúan enfrascados en la batalla legal por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, así lo confirmó el abogado Guillermo Pous. En su reciente encuentro con los medios de comunicación, el defensor legal de la actriz subrayó que su cliente no descansará hasta obtener lo mejor para sus retoños: "Todo es a favor de los niños, lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de unos fideicomisos para su educación y se continúe negociando simplemente por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad".

Pese a que trascendió que el intérprete de La Incondicional ya depositó una fuerte suma de dinero para sus hijos, Pous manifestó que Aracely no ha recibido esa cantidad por una simple y sencilla razón: "No es que no lo quiera tomar, simplemente se deben cumplir las formalidades necesarias para que sea notificada, para que pueda disponer de los recursos, y los aplique a favor de los menores".

Al respecto de la cantidad económica que se ha manejado en la prensa, Guillermo recalcó: "De las cifras no hablo porque al final es irrelevante para todos los medios y para cualquier persona. Las cantidades y las cifras son simplemente entre ellos y para ellos". De igual manera, el licenciado puntualizó que la artista de 48 años nunca se ha negado a que el cantante, de 53, tenga una cercana relación con sus hijos: "Nunca se ha rechazado ninguna clase de convivencia, jamás ha existido eso. Desconozco la razón, pero nunca ha existido un rechazo para ello".

Por otra parte, Guillermo Pous reveló que hasta el momento Iván Aguilera le sigue debiendo el pago de sus servicios como albacea de la herencia de Juan Gabriel: "No lo sé, le pueden preguntar a él, de mi parte gané todos los litigios, lo dejé en ceros con Hacienda, regularicé todo el catálogo, logré que firmaran con una disquera, con un editor musical, regularicé las propiedades, vendí las que ya no querían, es decir, jamás estuvo don Alberto tan bien, que como yo le entregué la sucesión a su hijo".

Fuente: Tribuna del Yaqui