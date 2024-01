El dueto de K-Pop Sistar19 hace su ansiado regreso a los escenarios después de 7 años

Comparta este artículo

Corea del Sur.- El dúo Sistar19, conformado por Hyolyn y Bora, finalmente ha regresado al mundo del K-pop tras una pausa de siete años. En una entrevista exclusiva con la revista Rolling Stone, las artistas hablan sobre su nuevo álbum, cómo han cambiado desde su debut y sus expectativas para el futuro.

El regreso de Sistar19 no fue planeado meticulosamente para coincidir exactamente siete años después de su separación. Según Hyolyn, la vocalista principal, la idea de reunirse ha estado presente desde su disolución en 2017, pero diversas ocupaciones impidieron que el momento adecuado llegara hasta ahora.

El dúo lanzó su álbum digital No More (Ma Boy) con dos canciones, marcando su retorno a la escena musical. La canción principal, No More (Ma Boy), no solo refleja la madurez de las artistas, sino que también cierra un capítulo de su carrera, mostrando una actitud firme y empoderada.

La expectación entre los fanáticos fue avivada por el lanzamiento de fotos conceptuales, presentando un estilo retro y desafiante. El dúo, vestido con tops de tubo, minifaldas peludas, pantalones cortos negros y botas de mezclilla hasta el muslo, proporciona una imagen caprichosa y distintiva. Bora y Hyolyn compartieron detalles sobre el proceso creativo y los desafíos que enfrentaron al preparar este álbum. Aunque admiten el estrés, su vínculo cercano y el apoyo mutuo fueron fundamentales.

La entrevista revela una dinámica única entre las artistas. Aunque Hyolyn es ligeramente más joven, la forma respetuosa en que se dirige a Bora refleja las normas culturales coreanas. A pesar de las bromas, hay un respeto mutuo que ha crecido durante los años. El lanzamiento de No More (Ma Boy) sugiere una renovación en lugar de una repetición de su éxito anterior Ma Boy de 2011. La música y las letras reflejan una perspectiva más madura sobre las relaciones y el final de las mismas.*

Ambas artistas comparten la experiencia de trabajar en solitario durante su pausa. Hyolyn tuvo destacadas colaboraciones y participó en competiciones, mientras que Bora se aventuró en la actuación. Aunque valoran esas experiencias, el regreso como Sistar19 les brinda una oportunidad única de combinar sus habilidades en un proyecto conjunto.

En cuanto a su futuro, las artistas toman las cosas día a día. Después del lanzamiento del álbum sencillo, planean evaluar la situación antes de tomar decisiones sobre proyectos futuros. El regreso de Sistar19 llega en un momento en que el K-pop ha experimentado notables cambios. Las artistas de la segunda generación son conscientes de la evolución del mercado, con grupos más jóvenes escribiendo sus propias canciones y teniendo un mayor control creativo.

A pesar de los desafíos, Hyolyn destaca que ahora tienen más poder y capacidad para expresar sus ideas. Sin embargo, reconocen que como ídolos, todavía hay ciertas limitaciones en la transmisión completa de sus ideas. El regreso de Sistar19 marca un hito significativo en la escena del K-pop, recordando a los fanáticos por qué se convirtieron en íconos en primer lugar. Con su estilo único y su enfoque renovado, el dúo sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en la industria musical coreana.

Fuente: Tribuna