'El Mimoso' reaparece en VIDEO y desmiente haber agredido a su esposa: "Nunca me atrevería"

Ciudad de México.- Luis Antonio López Flores, conocido en el medio artístico como 'El Mimoso', enfrenta una nueva y grave acusación debido a que su esposa salió a denunciarlo pública y legalmente por violencia física, psicológica y emocional. La señora Delfín Valdez expuso que culpaba al cantante de música de banda por cualquier cosa que le llegara a pasar y aseguró que las autoridades de Nuevo León no la han protegido como víctima de los mencionados delitos.

Horas después, 'El Mimoso' apareció en su cuenta de Facebook donde negó de forma contundente haber violentado a su esposa o a cualquier otra mujer. " Quiero hablar con toda la honestidad del mundo como siempre lo he hecho (…) que Dios en este momento me quite la vida si yo la he tocado de una manera violenta, ni a ella, ni a nadie en la vida. Nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer", expresó a través de una transmisión en vivo.

El artista de 44 años de edad no brindó detalles sobre lo que fracturó su relación de pareja, cuyo matrimonio inició en marzo de 2021, pero sí dejó entrever el motivo que estaría provocando la denuncia de violencia en su contra. "Esta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra. Esto se salió de las manos, porque esto va más allá de lo que se me está acusando... Es un tema que va más allá, (va) hacia lo legal, y en su momento se tiene qué hacer".

Creo más que el problema como lo menciona, físico o psicológico, no lo es, el problema es económico. La verdad ahí sí yo tuve que poner un alto, tuve que poner un alto a lo económico", detalló el exvocalista de El Recodo.

Esposa de 'El Mimoso' lo acusó por violencia

El artista, que está celebrando en 2024 sus 31 años de trayectoria en la música sinaloense, agregó que al parecer Delfín está molesta porque él decidió no apoyarla económicamente: "Durante tantos años me ha costado llegar al lugar y al momento donde me ha puesto la vida y las cosas que me están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo. Sinceramente ahí sí hay una parte que no se me hace justa, que yo tenga que estar soltando, soltando y soltando. Eso fue lo que tuve que hacer, poner un alto".

Aunque aseguró que no entraría en detalles, el intérprete de temas como La Quebradora expuso de forma contundente: "Esa acusación en mi contra sí es muy grave. Jamás en la vida, lo digo y lo repito, jamás he violentado de esa manera a una mujer". Asimismo, Luis Antonio destacó que tiene la conciencia tranquila y el paso de los días le dará la razón en este problema personal y legal.

"Es un problema de matrimonio, de pareja, pero se va a tener que ver con la ley… Lo demás ustedes se van a ir dando cuenta… jamás en la vida (agredí a una mujer), para mí la mujer lo es todo y lo digo desde el fondo de mi corazón... Jamás en la vida tocaría de manera violenta a una mujer como se me acusa", manifestó. La declaración de 'El Mimoso' surge horas antes de la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas.

Lo dejo en manos de Dios, porque me han criticado, me han dicho tantas cosas. Yo sé quién soy, pronto les estaré hablando más de la situación. Hoy es un día muy especial para mí, que se me va a dar un reconocimiento y por eso yo estoy feliz y se lo agradezco a Dios. Gracias", concluyó.

