¿Está celosa? Esto piensa Nicki Nicole del polémico baile de Anitta hacia Peso Pluma

Ciudad de México.- Nicole Denise Cucco, quien es conocida en el medio artístico como Nicki Nicole, por fin apareció ante los medios para hablar acerca de la polémica que surgió hace semanas luego de que Anitta hiciera un sugerente baile a su novio, Peso Pluma. Además, la trapera mexicana hizo frente a las recientes controversias que ha enfrentado el mexicano luego de las fuertes críticas que recibió tras el anuncio de su participación en el Festival Viña del Mar.

Como se sabe, las autoridades chilenas resolvieron que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del artista, sí participará en el magno evento. Sin embargo, ahora Nicki también salió en su defensa de su pareja y al escuchar las preguntas sobre la controversia, manifestó: "La verdad yo siento que es un gran artista, y que cuando esté en el escenario toda la gente lo va a disfrutar mucho, y además es una gran persona".

En este sentido, la intérprete de temas como Otra noche y 8 am no dudó en manifestar su amor por el cantante conocido como 'La Doble P' y así lo declaró a los reporteros que la encontraron en el aeropuerto. "Estoy muy enamorada... se siente más tranquilo cuando la persona que quieres está ahí acompañándote", dijo Nicole a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Crédito: Instagram @nickinicole

Al respecto de las recientes declaraciones de Rubí Laila Díaz, madre de Peso Pluma, quien externó su interés sobre una futura boda entre los jóvenes, la artista de apenas 23 años contó: "Vi la nota… la conozco a Rubí, es un amor de persona, y nada, nos llevamos muy bien, así que le mando un besito… Ella súper contenta, además ella me dijo 'yo estaba súper nerviosa en la entrevista', pero después la vi y súper tranquila. La hiciste sentir muy segura, muchas gracias".

Por otra parte, Nicki afrontó los comentarios sobre el polémico baile que protagonizó Peso Pluma con su colega Anitta durante una presentación, imágenes que se hicieron virales porque el mexicano no se movió de forma candente con la brasileña, y muchos aseguraron que fue por respeto a su novia. Descartando estar celosa, la argentina dijo: "Yo la conozco a Anitta y es una amiga, y sé que es una gran performance y que la verdad estuvo increíble, a mí me pareció que es un temazo, y que, si no se baila de esa manera, ¿cómo se baila?", dijo Nicole.

Finalmente, la trapera no descartó una colaboración con la colombiana Karol G, aunque manifestó que no lo ve muy pronto por una poderosa razón. "Nos conocemos con Karol, es súper buena conmigo, pero yo si soy un poco tímida, entonces yo creo que todavía falta todavía soltarme ahí, porque la admiro mucho y suelo ponerme un poco nerviosa a veces", explicó Nicki Nicole.

