Estrellas del Pop brillarán en los Grammy 2024: Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Dua Lipa en el escenario

Estados Unidos.- Tres de las mujeres más influyentes en la escena musical actual, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Dua Lipa, se presentarán en los esperados Premios Grammy 2024. La Academia de la Grabación anunció la emocionante participación de estas artistas que, en conjunto, acumulan 14 nominaciones.

Cada una de ellas llega a la ceremonia con múltiples nominaciones destacadas. Billie Eilish, con su impactante what was i made for, compite en categorías como Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. Además, su colaboración con Labrinth, Never Felt So Alone, también recibe reconocimiento.

Olivia Rodrigo, cuyo Vampire compite con la música de Eilish en varias categorías, ve a su álbum Guts y la canción Ballad of a Homeschooled Girl destacadas en importantes divisiones como Mejor Álbum Vocal Pop y Álbum del Año. Por su parte, Dua Lipa, con su pegajosa Dance the Night de Barbie, se suma a la competencia en categorías como Canción del Año y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

El escenario de los Grammy 2024 será testigo de la reaparición de Eilish y Rodrigo, quienes participaron en la entrega de premios de 2022, y de Lipa, quien presentó el premio a Mejor Artista Nuevo ese mismo año.

Recordemos que en 2021, Dua Lipa cautivó al público con un popurrí de canciones de Future Nostalgia, mientras que Billie Eilish interpretó Everything I Wanted, llevándose el premio a la Grabación del Año. En 2022, Eilish triunfó con When the Party's Over y ganó el premio al Mejor Artista Nuevo.

Estos talentos de la música suman varios Grammys a sus carreras: Billie Eilish con siete, Olivia Rodrigo y Dua Lipa con tres cada una. Con una prometedora noche por delante, los Grammy se llevarán a cabo el 4 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y serán transmitidos por CBS y Paramount+, con Trevor Noah como anfitrión por cuarto año consecutivo.

El evento también destaca a SZA, con nueve nominaciones, y a Monét, cuyo álbum debut Jaguar II la coloca con siete nominaciones, prometiendo una competencia intensa y emocionante en la entrega de premios.

Fuente: Tribuna