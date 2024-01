Llanto en TV Azteca: Lolita Cortés aparece en 'Ventaneando' con nuevo diagnóstico de cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida actriz y cantante Lolita Cortés nuevamente está dando de qué hablar en los medios de comunicación debido a sus problemas de salud y es que recientemente admitió que continúa enfrentando adversidades de este tipo, luego de que el año pasado luchara contra el cáncer de mama. La estrella de TV Azteca compartió que este 2024 volverá al quirófano con la finalidad de erradicar cualquier posibilidad de contraer otro tipo de cáncer.

Como se recordará, en octubre pasado la 'Jueza de Hierro' de La Academia informó que se sometió a una doble mastectomía luego de que su ginecólogo le informó que tenía cáncer de mama. A pesar de que en ese momento manifestó que se encontraba en un periodo de remisión que durará cinco años, este martes 16 de enero Lola contó en entrevista para el programa Ventaneando que en abril próximo volverá a ser intervenida quirúrgicamente.

En primer lugar, Cortés explicó: "Fui al ginecólogo porque yo estaba teniendo problemas con la matriz, en el sentido de que yo seguía menstruando, a mi edad ya no debería, era como ¿qué pasa?, mi doctor dijo 'yo creo que la vamos a tener que quitar' 10 días después sale que la matriz en ese momento está perfecta”, explicó Lolita. Posteriormente, la intérprete recordó cómo fue que se enteró que tenía cáncer en los senos:

Lolita Cortés se enfrentó al cáncer de mama

(Descubren que) tengo un tumor muy grande. 0Te operamos el tumor, es cancerígeno, está terrible, hay que quitar las dos mamas' (dijo el doctor)".

Fue por esta razón que Lola postergó la operación de matriz, a la que será sometida en unos meses: "Quedó pendiente esa cirugía, porque yo no estoy tomando ni rayos ni quimios, pero estoy con un medicamento que lo que hace es acabar con mis hormonas, o sea, bloquear eso que fue lo que me produjo el cáncer, las hormonas, fue hormonal, pero eso puede provocar un cáncer de útero, para ya salir de ese problema quitemos todo. Esa es la que falta, para abril, que es lo esperamos ya hacer", detalló.

Finalmente, la exintegrante del programa Hoy manifestó que ha sido gracias al apoyo de su gente más cercana que ha podido enfrentar esta situación con entereza. "Tengo una familia maravillosa que está conmigo en las buenas y en las malas, ninguno se ha derrumbado, entonces yo he tenido la fortuna de si me derrumbo, me levantan, así que vamos bien", relató ante las cámaras del programa Ventaneando.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando