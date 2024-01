Mayela Laguna revela plan contra la familia de Silvia Pinal tras traición de Luis Enrique

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una nueva reveladora entrevista, la controversial empresaria Mayela Laguna se lanzó contra toda la dinastía Pinal luego de que en los últimos meses le dieran la espalda a su hijo Apolo, quien según declaraciones de Luis Enrique Guzmán, no es su heredero biológico. Además, la ahora chófer de aplicación envió un contundente mensaje a su expareja, quien está próximo a someterse a una prueba de ADN.

La exnuera de doña Silvia Pinal dio una entrevista al programa Venga la Alegría para explicar que por fin se realizará el proceso para comprobar que el menor es descendiente de la familia Guzmán Pinal. No obstante, confesó que existe una situación que no la tiene del todo tranquila. "Desde un principio el juez, el 30 de noviembre mandó al Incifo (Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses) que fueran dos perritos".

Ahora ya nos dieron fecha, para el 23 de enero, para que se haga la prueba, pero el INCIFO mandó un perito nada más”, contó Laguna.

Acto seguido, la excuñada de Alejandra Guzmán expuso los motivos por los que ha declarado esta información ante los medios de comunicación. "Solamente estoy aprovechándome de esta fama colateral, de alguna manera, para poder hablar y para poder decir que sea como mandó el juez, dos peritos, no solo uno", recalcó.

Luis Enrique negó que Apolo sea su hijo

Asimismo, Mayela confesó que no se opondrá a la realización de la prueba pese a no tener una respuesta favorable de las autoridades. "Por el tiempo ya ni modo, lo voy a aceptar, pero así como va a haber, porque no nada más un perito, o sea, es custodiada durante 10 o 12 días, pues voy a estar ahí los 12 días yo al pendiente de que todo sea como debe de ser", manifestó.

Conjuntamente, Laguna externó su deseo en que Luis Enrique cambie de postura al conocer los resultados de la prueba. “Espero que después de esto, en vez de yo demandar, porque yo tendría que demandar por pensión alimenticia, yo lo que quisiera es llegar a un acuerdo, como siempre he querido desde que empezó este rollo, a mí no me gustan los juzgados, no me gusta todo este rollo, pero así tuvo que ser", expresó.

Posteriormente, la ex de Luis Enrique dijo: "(Ofrezco) una disculpa pública para que mi hijo cuando crezca vea que su mamá luchó por él y que su papá tuvo los pantalones de decir 'me equivoqué' y dar la cara, porque no la ha dado en todos estos meses". Finalmente, Mayela señaló que es muy probable que ella no permita que Apolo vuelva a tener relación con la familia Guzmán Pinal debido al rechazo que sufrió el niño estos últimos meses.

A veces siento que mi hijo no merece darles amor y todo a una familia entera que lo negó, que no quiso por más que yo quería se hiciera la prueba de otra manera no quiso, y si él quiere seguir viendo a su hijo, podrá hacerlo, pero va a ser bajo mis condiciones", concluyó.

