Mía Rubín habla de 'infidelidad' de Andrea Legarreta y la paternidad de Erik Rubín con Nina

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Mía Rubín Legarreta, recientemente brindó una entrevista en la que finalmente reaccionó sobre los rumores de una infidelidad de su madre, la polémica presentadora, Andrea Legarreta, hacía su padre, el famoso cantante, Erik Rubín, además de dejar a más de uno con la boca abierta al aclarar todo sobre la paternidad de este con su hermana menor, la joven actriz, Nina Rubín Legarreta.

Como se sabe, hace un par de semanas que se ha comenzado el rumor de que la menor de las hijas de la presentadora del programa Hoy no sería hija de Erik, con el cual estuvo casada por 23 años antes de anunciar su separación en febrero del 2023. Esto a causa de que la presentadora, Anette Cuburu, afirmara que Legarreta tiene 25 años en un amorío con uno de los altos mandos de Televisa.

Desde ese momento, tanto el exintegrante de Timbiriche, como Andrea, han salido a negar lo dicho y a pedir pruebas de estas acusaciones, y ahora, es su primogénita la que se une a esta petición. Fue la noche del pasado lunes 15 de enero cuando en el Día del Compositor de la SACM, la prensa la abordó, y aunque al inicio todo era sobre su carrera, para finalizar le cuestionaron sobre el tema de Cuburu, a lo que esta señaló que: "Es una ridiculez, chicos y creo que meterse con una niña es bajísimo".

Ante este hecho, declaró que de todos los rumores, el que hables de su hermana y la posibilidad de no ser hija del creador con temas como Happy, es que aún es una niña menor de edad y es una falta de respeto muy severa a alguien que no le ha hecho nada a nadie: "Lo más triste es que se está involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora, me parece incluso una falta de respeto que los medios traigan esta noticia, porque es una falta de respeto hacía mi hermana y hacía mi mamá, hacía mi familia".

Pero, la joven cantautora con la frente en alto se dijo orgullosa de su madre, de su padre y más de su hermana menor, afirmando que pese a tener solo 17 años era alguien muy fuerte: "Mi hermanita, gracias a Dios, tiene toda la fuerza como para que no le importe, es una niña superfuerte, obviamente a mi hermana no le importa porque sabe la realidad, sabemos la realidad de nuestra familia y estamos plenamente felices con eso, hasta nos morimos de risa, porque es una ridiculez".

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre lo que la expresentadora de Venga la Alegría causó con sus señalamientos, esta declaró que no le darías más aire: "No voy a hacer un comentario de ella, no tengo comentarios para ella, me voy a quedar callada acerca de eso, porque tampoco quiero tirarle odio porque yo no soy una persona así, pero obviamente le ha hecho mucho daño a mi familia, ha sido muy triste como la gente se ha expresad a raíz de eso sin pruebas y, como lo dijo también mi papá: 'Hay pruebas, ok... pues muéstrenlas'".

