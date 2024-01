Playboi Carti lanza 'EvilJ0rdan' junto a un video estrafalario adelantado el álbum 'I Am Music'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El rapero de Atlanta, Playboi Carti, continúa su racha de lanzamientos en enero con la llegada de su nueva canción y video musical, EvilJ0rdan. Este lanzamiento sigue de cerca su reciente colaboración con Travis Scott en BackR00ms.

El video de EvilJ0rdan presenta a Carti en una cocina caótica, usando un durag en forma de orejas de conejo de The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo de Mr. Bungle. Mientras rapea, disfruta de una taza de Hello Kitty, rodeado de amigos que llueven con montones de dinero en efectivo sobre el mostrador. Esta extravagante presentación visual es solo el último episodio de la serie de lanzamientos de Carti.

El rapero ha estado entregando nueva música a un ritmo constante desde las últimas semanas de 2023. Aunque la fecha exacta de lanzamiento de su próximo álbum, I Am Music, aún no se ha anunciado oficialmente, se espera con ansias por sus seguidores.

I Am Music ha sido destacado como uno de los "10 álbumes de rap que hay que esperar en 2024". Las expectativas están altas, considerando que este será el primer álbum de estudio de Carti desde Whole Lotta Red en 2020, que contó con colaboraciones de renombre, incluyendo Kid Cudi, Kanye West y Future.

El nuevo álbum parece marcar una evolución en el sonido de Carti, alejándose de la estética vampiresca de Whole Lotta Red y abrazando influencias de principios de la década de 2000. Esta nueva dirección podría tener un impacto significativo en el género, contrarrestando la percepción de la disminución de la influencia del rap en las listas de éxitos.

El rapero tenía previsto iniciar su gira por América del Norte el 14 de enero en Salt Lake City. Sin embargo, el 8 de enero, se confirmó que la serie de espectáculos de su gira se marcó como TBD tanto en su sitio web como en Ticketmaster, donde los boletos aún están disponibles para su compra.*

Aunque no está claro si Carti continuará con la gira, su presencia estaba programada en varias ciudades estadounidenses, incluyendo Nueva York, Atlanta, Los Ángeles y Seattle. La incertidumbre actual sobre la gira solo agrega más anticipación a lo que ya se espera sea un emocionante regreso de Playboi Carti a la escena musical.

Fuente: Tribuna