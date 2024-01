¿Selena Gomez, embarazada? Tras brillar en los Emmy, afirman que estaría en la dulce espera

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa actriz y reconocida cantante, Selena Gomez, de nueva cuenta está en el centro de la polémica, debido a que afirman que estaría en la dulce espera por primera ocasión al lado de su novio, Benny Blanco, puesto a que después de que brillara en los Emmy 2024, en redes sociales se convirtió en una de las primeras tendencias, y no solo por su atuendo, sino que también porque dicen estaría embarazada.

Como se sabe, la noche del pasado lunes 15 de enero de este 2024, se realizó la 75° edición de los Premios Emmy, la cual fue realizada en el Peacock Theater del centro de Los Ángeles, California, en donde se pudo ver a una gran cantidad de celebridades posar para la alfombra roja, tales como Ellen Pompeo, Jenna Ortega y muchas otras más que contaron con nominaciones o hicieron entrega de un galardón.

Una de las asistentes que sin duda alguna llamaron más la atención fue la reconocida intérprete de temas como Wolves, debido a que lució hermosa en un espectacular vestido rojo con acabados finos en el mismo tono de brillantes y diamantes, dejando a más de uno con la boca abierta, y haciendo que su actual pareja se convierta en la envidia de todo Hollywood y las redes sociales, con comentarios como que ella es "la mujer perfecta".

Pero no solo su belleza dio mucho de que hablar, sino que en redes sociales algunos de sus fans han comenzado a especular que podría estar en la dulce espera de su primer hijo o hija, y aunque han eliminado un par de tuits de esta afirmación con imágenes de los Emmys, hay otros en los que exhiben fotos reciente de la reconocida exactriz de la serie Los Hechiceros de Waverly Place y Only Murders In The Buildyng.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida creadora de temas como Calm Down y Lose You To Love Me, no se ha pronunciado a esta serie de especulaciones, ni tampoco su actual pareja, pero se espera que muy pronto alguno de los dos salga para aclarar la situación referente a este tema, que ya ha dado de que hablar en el pasado en diferentes de sus relaciones.

