Tras pleito con Galilea Montijo y retiro de Televisa, actriz de novelas reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien estuvo 9 años retirada de Televisa y que ya no cuenta con contrato de exclusividad, nuevamente sorprendió al público debido a que la mañana de ayer lunes reapareció en el programa Hoy. Se trata de la guapísima Malillany Marín, quien presuntamente estuvo vetada de este matutino durante años porque cuando trabajó en el proyecto habría tenido un pleito con Galilea Montijo.

La originaria de La Habana, Cuba, llegó a las filas de la televisora de San Ángel desde 2006 cuando participó en el fenómeno juvenil Rebelde y luego de se unió al reality Bailando por la boda de mis sueños. Posteriormente hizo otros melodramas como Destilando Amor, Tormenta en el paraíso, Hasta que el dinero nos separe, Dos hogares, Un gancho al corazón, Querida enemiga y el último fue Lo que la vida me robó.

La intérprete de 43 años probó suerte como conductora de Hoy en el año 2015 pero los rumores señalan que nunca se llevó bien con Galilea Montijo y que por esta misma razón estaba 'vetada' del matutino. Afortunadamente, el pasado 2023 Malillany regresó al Canal de Las Estrellas como invitada especial del programa por su 25 aniversario y además anunció su regreso a las telenovelas de Televisa.

Malillany Marín formó parte de 'Hoy'

Mientras que la mañana de este lunes 15 de enero, Marín reapareció en la transmisión de Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que compartió fuertes noticias. La guapísima cubana rubia explicó en primer lugar que ya está estrenando novio y que se encuentra muy feliz: "Soltera porque no estoy casada, pero con amor, muy contenta, bendecida", relató Malillany antes las cámaras del matutino.

Y aunque se siente muy conforme con su nueva relación sentimental, la intérprete explicó que no piensa revelar la identidad de su enamorado: "Sí, feliz, ya saben que yo no soy de hablar mucho de mi vida privada, yo muy tranquila, por debajo de todo pero estoy contenta", contó Malillany. Además, relató que hizo durante sus pequeñas vacaciones de fin de año: "(Mi cumpleaños) Lo celebré feliz con mis papás, me fui a Las Vegas con mis amigos y recibí el año en Cancún". Finalmente, Marín descartó la idea de vender contenido exclusivo en una plataforma.

No lo tengo ni pensado, no es mi estilo, no podría yo con algo así".

