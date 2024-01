Actriz mexicana se habría 'acostado' con The Weeknd; cuenta cómo es él en la cama

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Habrá sido cierto? Todos tenemos una anécdota que cuando la contamos, simplemente nadie nos cree por lo increíble de lo que nos pasó. Quizás es el caso de la actriz mexicana Michelle González, que motivó la incredulidad de muchos al relatar una experiencia que tuvo con un reconocido cantante de canciones en inglés. La famosa acudió a una entrevista con Potro Caballero en YouTube, se sintió en confianza y destapó detalles íntimos de su vida sexual que no dejaron indiferentes a los internautas.

La entrevista no es reciente, se grabó y publicó hace un año, pero es apenas que ha llamado la atención de los cibernautas. En el video, la mujer de 30 años fue cuestionada sobre la peor experiencia en la alcoba. Sin darle rodeos a la pregunta, contestó claro y directo, pero nadie se esperaba tal respuesta. La estrella que participó en la telenovela Gotitas de Amor confesó que tuvo oportunidad de conocer a The Weeknd. La atracción fue tal, que no vacilaron en llegar a la cama.}

Michelle González asegura que se involucró sexualmente con The Weeknd

¿Por qué fue la peor experiencia?

Para sorpresa de todos, el encuentro habría decepcionado a González debido al aroma del intérprete de Save your Tears y After Hours. ¿Quién lo diría? La actriz no detalló cuál era el olor del canadiense, se limitó a decir que olía "feíto". Según la historia que contó Michelle, ambos coincidieron en Las Vegas. Luego se dirigieron al elevador, donde los "besitos y abrazos" no faltaron. La química entre los dos los dirigió hacia el cuarto en el que se estaba hospedando The Weeknd y ahí fue donde comenzó el calvario de la actriz.

El año pasado me encontré a The Weeknd en las Vegas en el elevador y entre besitos y abrazos fuimos a su habitación, la peor decepción del mundo porque le olía muy feíto el pájaro, hice la chamba pero ha sido una de las peores experiencias de mi vida", compartió con Potro Caballero.

Michelle González actuó en la telenovela 'Gotitas de amor'

Los espectadores de esta entrevista no creyeron ni una palabra de Michelle. Un puñado de comentarios la tachaba de mentirosa o de buscar fama a costa de Abel Makkonen Tesfaye (nombre real del compositor). Entre bromas, algunos usuarios de TikTok la compararon con Martha Higadera, quien también tiene fama de crear historias irreales. ¿Tú qué opinas?

"Pobre The Weeknd a dónde fue a meter su varita bendita".

"Ni en sus sueños estaría cerca de estar con The Weeknd".

"Esa mujer habla pura mentira, sólo quiere sus cinco minutos de fama que mal".

"Martha Higareda se apoderó de ella".

"Oigan es normal, a veces yo sueño cosas y se siente súper real y pienso que si lo viví".