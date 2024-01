Adame afirma que Andrea Legarreta fue amante de ejecutivo de Televisa: "Hacía favores carnales"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 17 de enero el polémico actor Alfredo Adame una vez más arremetió en contra de Andrea Legarreta, a quien llamó "garrapata" y por supuesto, lanzó más insultos contra la presentadora. Además, el exgalán de novelas de Televisa volvió a decir que mete las manos al fuego por Anette Cuburu, quien en las últimas semanas ha hablado pestes de la aún esposa de Erik Rubín.

Esta tarde, el también exconductor del programa Hoy dio una entrevista a diversos reporteros, donde se volvió a referir despectivamente a Andy e incluso recordó su supuesto amorío con un poderoso ejecutivo de Televisa. Adame asegura que la conductora usó sus influencias con los altos mandos para que Anette se quedara sin trabajo: "Con Anette Cuburu se metió, no entiendo cómo un marido puede cambiar a una dama guapa, talentosa, decente, inteligente, con una garrapata como esa".

E incluso, el exesposo de Mary Paz Banquells aseguró que hay más víctimas de la supuesta prepotencia de Andrea: "De que se lo hizo, lo hizo, porque ese es su modus operandi, corrió (a) 13 conductores de ese programa, pregúntenle a Ernesto Laguardia, pregúntenle a Erika Buenfil, pregúntenle a todas las que lo llamaban y la opacaban". Asimismo, Adame se pronunció ante el rumor de que Legarreta era amante de un jefe:

Hacía uso de sus favores carnales, corrió a siete productores, pero a la única que no pudo tumbar fue a Carla Estrada, yo le doy la razón a Anette".

Alfredo Adame asegura que Andrea lo vetó de 'Hoy'

Asimismo, el futuro participante de La Casa de los Famosos de Telemundo señaló que Cuburu había cambiado su discurso hacia Andrea en los últimos días porque fue amenazada: "Claro, la han coaccionado, la han traído amenazada toda su vida con sus hijos, la corrieron de Televisa y le pasó lo mismo que a mí, la bloquearon con todos los medios, con todas las televisoras", explicó el intérprete de 64 años.

Finalmente, el famoso mexicano señaló que no le conmovía que Legarreta pidiera un alto a los ataques, porque estos ya estaban afectando a sus hijas: "Yo por esa tipa no me toco el corazón, a mí qué me importa, ese es su problema". Sin embargo, sí precisó que está consciente en que tanto Nina como Mía Rubín son sumamente talentosas: "Me encantan las niñas, la hija otra que tiene un talento impresionante y que está hermosa; la que canta, esa chava va a ser una bomba como cantante".

Yo no opino de ellos y siento afecto y siento simpatía por ellos, pero ya lo que le hayan dicho, pues por algo se lo dijeron", finalizó.

