¿Adiós a la diva de Televisa? Hija de Silvia Pinal comparte inesperada noticia sobre su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de doña Silvia Pinal no ha dejado de estar en todos los titulares de la prensa debido a que fue hospitalizada de emergencia justo antes del Fin de Año, noticia que causó alarma entre todos sus admiradores y fans. Aunque la primera actriz ya logró salir del nosocomio y está recuperándose en casa, ahora una de sus hijas reconoció que 'La Diva Mexicana' sí enfrenta otro problema de salud.

La tarde de este miércoles 17 de enero la actriz y cantante Sylvia Pasquel reapareció en el foro del programa Ventaneando, como invitada especial contando cómo se encuentra luego de que ella sufriera una brutal caída en Turquía que la tuvo en cama durante semanas. Pero además de presumir que ella está totalmente recuperada, la estrella de novelas de Televisa también compartió cómo se encuentra 'La Pinal'.

Pati Chapoy le cuestionó directamente sobre el estado de la productora de Mujer, casos de la vida real y así respondió Sylvia: "Está bien, recuperándose, tú sabes que estar en un hospital baja mucho las defensas, pero ella es bien fuerte, es un roble, ahí va, recuperándose". Asimismo, precisó que doña Silvia estaba siendo apoyada por sus médicos, sobre todo por su doctor de cabecera que "la sacó adelante la otra vez".

Y luego de que Efigenia Ramos, asistente de Pinal, compartiera que la actriz tiene una dolorosa escara en la espalda, ahora fue Sylvia quien confirmó esta información: "Es que cuando estás mucho tiempo en cama tienes esos riesgos, aunque te estén dando vueltas, llega un momento en que eso pasa, pasa en los enfermos que están mucho en cama, pero ya la están tratando, no se descuida a mi mamá", explicó la villana de las novelas.

Y aunque había trascendido que doña Silvia contaba con estrictos cuidados para evitar un nuevo contagio, su hija mayor lo desmintió: "No es tan exagerada la cosa, yo llego de la calle y la beso y la abrazo, hasta ahorita no me han fumigado en la entrada". Finalmente, 'La Pasquel' compartió que aunque la estrella de Televisa hasta fue 'dada por muerta' en diversos medios, ella tiene muchas ganas de seguir viviendo:

Ella va estar aquí dando lata y nosotros allá en el cielo, pero esperemos que duremos", dijo Silvita.

Fuente: Tribuna