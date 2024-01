Alma Cero se compromete: Antiguo doctor de Edwin Luna le pide matrimonio y ella dice sí

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida cantante y famosa actriz, Alma Cero, se encuentra en el centro del ojo público, pues acaba de emplear sus redes sociales para anunciar que está comprometida, pues su pareja, que resultó ser antiguo doctor de su exesposo, el reconocido cantante del regional mexicano, Edwin Luna, durante una cena con amigos cercanos y familiares, le pidió matrimonio, a lo que ella dijo sí entre lágrimas.

Fue la noche del pasado martes 16 de enero del año en curso que Cero a través de su cuenta de Instagram confirmó que tras varios meses de relación sentimental con Enrique Orozco Bonilla, este se arrodilló en medio de una reunión con amigos y familiares para pedirle pasar el resto de sus vidas juntos, a lo que ella entre lágrimas le dio el sí, acepto y se fundieron en un abrazo, sellando el mágico momento con un beso.

La actriz de Lagunilla, Mi Barrio, a través de la red social compartió un par de videos del mágico momento, en el que se puede ver como el doctor llega y le dice algo que rápidamente conmueve hasta las lágrimas, para después arrodillarse y que ella le dé el sí, junto al mensaje: "Te amo, príncipe", como ya le ha dicho en ocasiones pasadas, tal como en el mes de diciembre que expresó su felicidad por estar a su lado.

¿Quién es Enrique Orozco Bonilla?

Aunque no es actor, cantante o conductor, Orozco Bonilla es reconocido en el mundo del espectáculo por su fama entre las celebridades como el 'Médico de la Cabellera', debido a que ha atendido a varias personalidad con la pérdida de cabello, sin embargo, tiene preparación profesional en ámbitos como Administración, Ingeniería Industrial, Derecho y Ciencias Médicas, de las cuales ha declarado: "No me gustaba tanto que me dijeran 'El Médico de las Estrellas', esas cuestiones son muy ajenas a mí. Operé primero a Faisy y de ahí viene un cúmulo de artistas que han visto los resultados, cómo les ha ido y todo y solitos han ido llegando".

La lista de las celebridades de Televisa, del mundo de la música y más, es bastante extensa, pero los más sobresalientes han sido Poncho de Nigris, German Ortega, Carlos Trejo y Edwin, exesposo de Alma, del cual en el pasado señaló que es su amigo: "Yo no tengo nada en contra de Edwin. Conocí a Alma antes que a Edwin, y no sabía de su relación, yo no estaba en el mundo de la farándula ni me meto en esas cosas ni veo nada de eso, pero me platicaron en la clínica", agregando que al hablarlo con ella, le respondió que sus temas profesionales no se mete.

