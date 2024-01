Así reaccionó Danilo Carrera a la boda de Michelle Renaud y Matías Novoa; esto les deseó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas el reconocido actor Danilo Carrera reapareció en tierras mexicanas luego de que el pasado 2023 decidiera abandonar México para mudarse a Miami para pasar más tiempo con su familia, ya que su madre está luchando contra el cáncer. En su encuentro con la prensa, el originario de Ecuador tuvo que responder a las interrogantes de la boda de su exnovia, Michelle Renaud.

Como se sabe, la protagonista de novelas de Televisa y Matías Novoa sorprendieron a sus millones de seguidores el pasado 9 de diciembre, cuando decidieron contraer nupcias en una ceremonia íntima, que poco después desató las sospechas sobre un posible embarazo ya que a lo largo de la ceremonia la actriz siempre se cubría 'su pancita' y cuando se alcanzaba a ver parecería que estaba más 'abultada' de lo normal.

Durante su paso por la alfombra roja de la cinta El Roomie se pronunció al respecto de estos acontecimientos y compartió cuáles son sus deseos para los ahora esposos: "No me invitaron (a la boda), no la vi. Pero les deseo lo mejor, mucha paz y que les vaya muy bien", expresó el presentador de televisión y actor ecuatoriano, quien rompió relación con Renaud en enero de 2021.

Danilo Carrera y Michelle Renaud fueron novios

Sobre el rumor de que la mexicana está esperando un hijo de su actual pareja, el chileno Matías Novoa, Carrera comentó: "Ojalá, ojalá, lo que ella quería, que sea feliz, lo que ella busca y que Marcelo tenga un hermano que es lo más importante", mencionó el actor de novelas como Hijas de la Luna y La Doble Vida de Estela Carrillo. El ecuatoriano, quien firmó en 2023 un contrato de exclusividad con Telemundo, también manifestó que no tiene ningún contacto con Marcelo, primogénito de Michelle.

Sin embargo, precisó que el pequeño contará con él cuando lo necesite: "Siempre lo he dicho, tengo cero comunicación. El día que él me llegue a necesitar para algo, allí voy a estar, pero no creo que pase, hay mucho cariño, pero solo espero que esté bien. Le deseo lo mejor a Marcelo con todo mi corazón", aclaró. Carrera y Renaud sostuvieron una relación amorosa durante dos años, pero en 2021 decidieron terminarla, explicando que no tenían los mismos intereses.

Fuente: Tribuna