Brad Pitt enfrenta un encuentro "incómodo" con la familia de Angelina Jolie en evento de arte

Estados Unidos. - El actor Brad Pitt, de 60 años, experimentó un encuentro "incómodo" con algunos miembros de la familia de Angelina Jolie durante la inauguración de la Galería Gagosian en Beverly Hills el pasado 12 de enero, según informes de testigos presenciales. Acompañado por su novia, Inés de Ramón, de 31 años, Brad se encontró con el padre de Angelina, Jon Voight, de 85 años, y su hermano, James Haven, de 50, en el evento de arte dirigido por Bennett Miller, director de la película Moneyball, en la que Pitt participó.

Un informante reveló a The Sun que Brad no estaba al tanto de la presencia de Jon y James en el evento, lo que resultó en una atmósfera "incómoda" en la sala. "Mucha gente se dio cuenta de lo incómodo que era que Brad estuviera en la misma habitación que la familia [de Angelina], y no es un gran espacio", comentó la fuente. Aunque James fue descrito como "amigable y reconocedor", el testigo no presenció interacciones significativas entre Brad y los familiares de Angelina durante el evento.

La tensión entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido evidente desde su divorcio en 2016, y actualmente están en una disputa legal por la custodia de sus hijos menores. La expareja, que estuvo casada desde 2014 hasta 2016, comparte seis hijos: Maddox, Zahara, Pax, Shiloh, y los gemelos Vivienne y Knox.

Las desavenencias públicas entre Brad y Angelina alcanzaron un punto álgido en octubre de 2022, cuando Jolie presentó documentos judiciales acusando a Pitt de abuso emocional y físico hacia sus hijos durante un vuelo en septiembre de 2016. En respuesta, el representante de Brad negó categóricamente las acusaciones, calificándolas como "completamente falsas".

Dos semanas antes de este encuentro, el hermano de Angelina, James Haven, compartió en el podcast 90who10 detalles sobre su apoyo continuo a la actriz y a sus hijos desde el divorcio. Expresó su compromiso de estar presente para su familia en cualquier situación y destacó su deseo de respaldar a Angelina en todo momento. La complicada dinámica entre Brad Pitt y la familia de Angelina Jolie sigue siendo objeto de interés público, mientras ambos luchan por encontrar una resolución a sus diferencias.

