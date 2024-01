Carín León y los otros cantantes mexicanos que están confirmados por el Coachella 2024

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Coachella es uno de los festivales musicales de mayor impacto en Estados Unidos, al cual suelen ir grandes artistas tanto para realizar presentaciones como para disfrutar de los diversos espectáculos que hay. Como muchos sabrán, durante la jornada del pasado martes, 16 de enero, la cuenta de Instagram de los organizadores lanzaron el cártel con el nombre de los cantantes invitados; sin embargo, lo que causó gran sorpresa fue la presencia de los famosos mexicanos que aparecieron en él.

Como muchos sabrán, Coachella es evento que suele presentarse en California, Estados Unidos, durante la temporada de la primavera, siendo que este 2024 está programado para las fechas del 14 al 16 de abril y el 21 al 23 del mismo mes, en Indio. Como suele ocurrir, varios de los famosos que están en la lista son originarios del país gobernado por Joe Biden como es el caso de Lana del Rey, Blur, J Balvin, Machine o Sabrina Carpenter.

Sin embargo, este año destacó el hecho de que también invitaron a artistas mexicanos, como es el caso de Peso Pluma, quien ha sabido consolidar una gran base de seguidores en Estados Unidos y se presentará para el día viernes; también estará Santa Fe Klan, que es conocido como uno de los raperos más influyentes del país, él estará el día sábado; y por último, pero no menos importante, se puede mencionar a Carín León, que llegará al mencionado festival el día domingo.

Otras estrellas invitadas al magno concierto son Tyler, the creator; Doja Cat, Bizarrap, Deftones, Everything Always, Peggy Gou, Young Miko, Yoasobi (quien es cantante japonesa y es mejor conocida por interpretar los openings de animes como Beastars u Oshi no Ko, con Idol), Black Country, Jungle, Ice Spice, Gesaffelstein, Sublime, Dom Dolla, Hatsune Miku (así es, la inteligencia artificial estará en el Coachella), entre otros.

Créditos: Instagram @coachella

Cabe señalar que, hasta el momento, no han revelado los precios oficiales para el concierto, por lo que los fanáticos tendrán que estar al pendiente para cuando se publiquen los costos, pero el año pasado oscilaron entre los 499 a 599 dólares en costo general, es decir, rondaron los 8 mil 617 a los 10 mil 345 pesos mexicanos; mientras que las entradas VIP costaban 1 069 dólares a 1 269; esto se traduce a 18 miil 462 pesos mexicanos a 21 mil 916.

