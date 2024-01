Celia Lora se lanza contra Lizbeth Rodríguez; la tacha de aprovechada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las personas que conocemos a lo largo de la vida cambian y después de un tiempo, nos damos cuenta de que los caminos entre nosotros y nuestras amistades son muy distintos. Poco a poco, la distancia comienza a surtir efecto y, esos amigos que creíamos eternos, dejan de serlo un día. A todos nos ha ocurrido, también a Celia Lora, quien rompió amistad con Lizbeth Rodríguez, pero no por circunstancias naturales, sino por una traición.

Lizbeth Rodríguez afirmó públicamente que entre ellas había algo más que amistad. Ante medios de comunicación declaró que tenían una relación romántica y que estaban muy enamoradas. Este atrevimiento decepcionó y molestó a la hija del líder de la banda El Tri, según dijo en un encuentro con la prensa que tuvo lugar en la premier de la película Rommie, protagonizada por José Eduardo Derbez.

Curiosos, los reporteros la cuestionaron sobre el supuesto noviazgo a lo que ella respondió que se trataba de una mentira y que lamentaba mucho que la influencer hubiera dicho cosas sin fundamento y se hubiera aprovechado de la confianza que Lora le brindó. La modelo de 40 años contó que esta farsa habría sido un intento por ganar fama. Ante este abuso, confesó sentirte traicionada por la youtuber mexicana.

Pensé que era mi amiga, he tratado de llevar una vida tranquila, quiero estar lejos de chismes y estupideces y alguien que según era mi amiga, en el momento que le presente a mi papá (hizo eso)”, dijo a la periodista Berenice Ortiz.

Después de este inconveniente, la amistad quedó manchada. Para reforzar su argumento, Lora recordó a los medios de comunicación que siempre ha sido muy reservada con su vida amorosa, esforzándose por mantenerla alejada de las cámaras y habladurías. A la par, destacó que llevaba 10 años soltera.

La hija de Alex Lora y Chela Lora contó que la mentira la habría afectado mucho y que no dudó en enviarle una nota de voz reclamándole y llorando a la conductora de Exponiendo infieles. En el audio le dijo: "Tú no sabes cómo ha sido mi vida, tú no sabes cómo es que, desde que yo era niña, mis papás no podían ir por mí a la escuela, no podemos ir a comer hasta la fecha". Aseveró que ni siquiera eran tan cercanas como amigas y descartó la posibilidad de que su examiga le ofrezca una disculpa por lo ocurrido.

Fuente: Tribuna Sonora