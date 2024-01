Conductora de 'Hoy' se alista para morir y estremece a Televisa con su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora del programa Hoy, quien anteriormente trabajó en TV Azteca y que bajó más de 20 kilos, nuevamente acaparó la atención de millones de televidentes debido a que confesó cuál es su última voluntad. Se trata de la reconocida periodista Martha Figueroa, quien formó parte del primer elenco del vespertino de espectáculos Ventaneando en 1996 hasta que tuvo un problema con Pati Chapoy.

La también reportera de espectáculos ha explicado que se alejó del programa del Ajusco porque no recibió los mejores tratos de su entonces jefa: "Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo". Fue desde entonces que emigró a las filas de San Ángel, donde ha podido ser parte de programas como Netas Divinas, Intrusos, Hoy, El Hotel VIP y Con Permiso.

Antes y después de Martha Figueroa

Fue en la última emisión antes mencionada que Marthita se sinceró y habló sobre qué quiere que ocurra con su legado. La comunicadora y su compañero Juan José Origel se encontraban hablando de las recientes declaraciones de Maribel Guardia, quien mencionó que espera pronto poder desprenderse de las cenizas de su hijo Julián Figueroa. La costarricense compartió que depositaría los restos del joven en una iglesia cercana para poderlo visitar con frecuencia.

En ese momento, Pepillo Origel compartió que él no es tan sentimental en estos temas y confesó qué impactante decisión tomó cuando murió su mamá: "De veras eso de las cenizas, bueno eso digo yo, cada quién, pero yo cuando se murió mi mamá, yo estaba en Brasil y les dije incinérenla, y nada de que (hacer un velorio), lo mismo que las quieran esparcir (las cenizas)", contó el comunicador originario de León, Guanajuato.

Figueroa compartió que pensaba muy diferente a Pepillo y explicó que ella sí tiene muy claro qué quiere que ocurran con sus restos. La colaboradora del programa Hoy comentó que quería ser cremada y que una parte de sus cenizas quedaran en la Plaza de Toros México: "Que la Plaza se quede abierta hasta que cumpla 100, porque duramos mucho en mi familia, para que ahí me puedan espolvorear", comentó Martha mientras que Origel se comprometió a cumplir con su voluntad.

Yo me llevo un pedacito de tierra y ahí lo echo, ya quedamos", confesó Pepillo.

Mira a partir del minuto 6:

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable