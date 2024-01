El fascinante legado musical oculto de The Beatles: La historia de la canción que nunca se publicó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- The Beatles, en su apogeo psicodélico y experimental durante la creación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, exploraron territorios musicales inexplorados y dejaron una huella imborrable en la historia del rock. Entre las obras maestras conocidas como A Day in the Life, surgió una composición menos conocida pero igualmente intrigante: Carnival of Light.

Esta pieza, grabada durante las sesiones de Penny Lane, se alejó de las convenciones de una canción tradicional. Paul McCartney la describió como música vanguardista, un experimento libre y caótico que desafiaba las normas establecidas. La inspiración para esta creación provino de un pedido especial del diseñador David Vaughan, que buscaba una composición de vanguardia para la Million Volt Light and Sound Rave.

Sin embargo, la reacción interna no fue unánime. Mientras McCartney estaba inmerso en la libertad creativa, otros, como el ingeniero de sonido Geoff Emerick, lo encontraron ridículo. La pieza nunca vio la luz oficialmente y permanece oculta hasta nuestros días, un misterio musical que agrega capas de intriga al legado de los Beatles.

En contraste, saltando décadas adelante, en el año 2023, nos encontramos con Now and Then, una joya musical perdida que finalmente salió a la luz. Este sencillo, lanzado el 2 de noviembre de 2023, se convirtió en "la última canción de los Beatles". La historia detrás de Now and Then es tan única como la de Carnival of Light.

Originalmente una demo casera de John Lennon, creada alrededor de 1977, la canción quedó incompleta y archivada. Tras la muerte de Lennon en 1980, la idea de incluir Now and Then en el proyecto retrospectivo The Beatles Anthology surgió pero se abandonó debido a problemas técnicos con la calidad del audio de la demo.

Casi tres décadas después, en 2022, la tecnología digital permitió la restauración del sonido, y la canción fue finalizada por los miembros sobrevivientes de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr. Incorporaron nuevas grabaciones sobre la pista original e incluyeron pistas de guitarra de George Harrison provenientes de las sesiones de 1995. Además, la versión definitiva incluye letras adicionales de McCartney y la voz de Lennon, extraída de la demo original mediante tecnología de restauración de audio respaldada por inteligencia artificial.

El reconocido cineasta Peter Jackson, conocido por su documental The Beatles: Get Back de 2021, también participó en el proyecto, dirigiendo el video musical de Now and Then. La canción alcanzó el número uno en el UK Singles Chart, marcando la decimoctava cima de The Beatles en la lista oficial de sencillos.

Al unir estas dos historias musicales, Carnival of Light y Now and Then, se revela la complejidad creativa de The Beatles y su capacidad para sorprender incluso décadas después de su separación. Estas piezas ocultas, una grabada en la era psicodélica y la otra rescatada digitalmente en un mundo más moderno, demuestran que la magia musical de los Beatles sigue viva, dejando a los fanáticos con la eterna fascinación por descubrir nuevas facetas de la icónica banda.

