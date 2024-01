"Es bien codo": Victoria Ruffo hunde a Eugenio Derbez en 'VLA' y acepta estar en su reality

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el reality de los Derbez, De viaje con los Derbez, ha sido uno de los proyectos más exitosos en plataformas de streaming durante los últimos años, ya que ha permitido que el público conozca un poco más de la dinámica que hay entre los miembros de esta familia. Un 'ingrediente' que añadiría más expectativa a este proyecto sería la presencia de Victoria Ruffo, quien fue esposa de Eugenio Derbez por un tiempo, en el cual tuvieron a su hijo José Eduardo Derbez.

Luego de múltiples especulaciones, ahora la propia 'Queen de las telenovelas' compartió su interés por sumarse a este proyecto, luego de que hace algunas semanas surgieron rumores que aseguraban que su matrimonio con Omar Fayad había llegado a su fin. La actriz acudió a la alfombra roja de la cinta El Roomie que protagoniza su hijo José Eduardo, y además de echar por tierra las especulaciones sobre su vida sentimental, también reveló cuáles son sus condiciones para unirse al reality.

Al escuchar los comentarios de los reporteros con respecto a que su expareja Eugenio Derbez no se opone a que participe en su programa familiar, Victoria contestó con una sonrisa: "Pero no paga, es bien codo…", dijo ante reporteros de Venga la Alegría. Asimismo, Ruffo confesó que quería la primera mención dentro del famoso reality: "Eso claro, hay niveles, o sea, mi primer crédito es mi primer crédito, y que pague bien, porque ya tiene con qué pagar, que no sea codo".

Crédito: Internet

Posteriormente, Victoria aprovechó las cámaras para hacerle llegar su lista de peticiones a Eugenio Derbez. "A no, porque Omar también iría, ah, pues voy en paquete, con mi hijo, con marido, con hijos, con todo. Mira, si me da mi primer crédito y me paga bien, si voy", aseguró. Mientras que al hablar del exgobernador de Hidalgo, la estrella de Televisa mencionó que su relación sentimental está perfecta, aunque no negó que como toda pareja, también tiene problemas en su matrimonio.

No sé ni de dónde salen (los rumores de separación), porque de repente digo: 'bueno si nos vieran enojados o no sé, algo' dices ‘bueno’, pero ¿de dónde salió esa cosa?... bueno, pleitos siempre ha habido, siempre me peleo yo, pero no, bueno lo normal".

Como se recordará, fue el periodista Álex Kaffie quien meses atrás sacó a la luz el rumor de que Victoria Ruffo y Omar habían decidido finalizar su matrimonio y que incluso ya estaban en los trámites de divorcio: "Tengo confirmada esta noticia, que han decidido poner fin a su matrimonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es, la actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años", expuso el 'Villano' en noviembre de 2023.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria