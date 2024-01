Escándalo en TV Azteca: Polémica actriz es acusada de robar en el show de GranDiosas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en TV Azteca, de nueva cuenta se encuentran en medio de tremendo escándalo, pues la polémica actriz y reconocida cantante, María Conchita Alonso, acaba de ser acusada de robo por parte del productor ejecutivo del exitoso show musical llamado GranDiosas, el cual afirmó que esta se niega a regresarle un adelante que le dio y tampoco se ha presentado a sus espectáculos acordados.

Como se sabe, la reconocida cantante, además de desempeñarse en la industria musical, también ha formado parte de la televisión, pues fue una reconocida conductora del programa Picante, el cual fue transmitido en el año de 1992 por la empresa del Ajusco, además de en diferentes novelas y programas, dividiendo a la perfección ambos mundos, que la han llevado a formar parte de Grandiosas, junto a Karina, Rocío Banquells y Dulce.

Pero ahora, el productor de dicho show, Hugo Mejuto, acaba de señalar a la cantante cubana de no haberle regresado el pago que le entregó por adelantado por su participación del show que, finalmente, no se concretó. Ante este hecho, el empresario brindó unas declaraciones en las que deja en claro que no le pide que le regrese el dinero, sino que cumpla con su compromiso laboral, dado a que el público la sigue pidiendo.

De igual forma, señaló que no puede hablar mucho de la intérprete de Acaríciame, debido a que ya está en proceso una demanda por incumplimiento de contrato y por eso eliminó la denuncia que lanzó en redes sociales: "Yo cometí la imprudencia, dice mi abogado, de ponerlo en redes sociales, lo puse de buena onda, lo escribí porque me tiene bloqueado hasta del aire, lo puse y después me habló mi abogado, me dijo: 'Hey, bájalo, si estamos en trámites legales'".

Finalmente le mandó el mensaje de que él aún sigue teniendo la puerta abierta para que ella se integre a GranDiosas cada que quiera y el público la pida, señalando: "Que venga y cante, miren, el final feliz es bien fácil, es venir, hay que cumplir. Trato de no tomar nada personal, yo trabajo para el público, y si el público me está diciendo (que quiere ver) a María Conchita, mi trabajo y mi labor es esa, poner a quien el publico quiere ver".

