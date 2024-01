Esposa de 'El Mimoso' llega a 'Hoy' y filtra cómo fue la agresión: "Me ahorcó 'sin querer'"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Elena Delfín Valdez reapareció en una entrevista exclusiva del programa Hoy donde contó más detalles de la denuncia que interpuso entre su esposo, Luis Antonio López, conocido en el medio artístico como 'El Mimoso'. Como se sabe, la mujer lo acusó de presunta violencia física, emocional y psicológica, en hechos ocurridos el año pasado, y ahora hasta lo tachó de alcohólico.

Fue en días pasados cuando la señora decidió señalar públicamente al exvocalista de la Banda El Recodo como su supuesto agresor. "Ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey, Nuevo León; existen dos carpetas de investigación, de las cuales se ha hecho caso omiso, no sé si sea porque es figura pública", dijo Delfín Valdez a través de Instagram.

Horas después, 'El Mimoso' realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, negando las acusaciones en su contra y aseguró que el origen de los problemas con su esposa es económico. Ante estos señalamientos, María Elena concedió una entrevista con reporteros del programa Hoy para relatar la forma en que supuestamente fue agredida físicamente por parte del cantante de regional mexicano.

Esposa de 'El Mimoso' lo acusó de violencia física y psicológica

En primer lugar, la señora Delfín contó detalles de la agresión física que ejerció 'El Mimoso' contra ella: "Sí sucedió el apartarme de los brazos, aventarme sobre una puerta, el corretearme, el seguirme jaloneando; no midió su fuerza, definitivamente no midió su fuerza y el ahorcarme sin querer... o sea, al grado de decirme: ‘No me hagas hacer algo de lo que yo me pueda arrepentir’”, detalló.

Sobre el motivo que habría provocado las presuntas agresiones en su contra, la esposa de 'El Mimoso' finalmente manifestó que cree que se debe a que el famoso recayó en el alcohol: "Él nunca había sido violento antes de esto, del alcoholismo, de antes de recaer. Él sabe que no me merezco la manera en la que está terminando las cosas y pues que me deje de violentar”. Hasta el momento, Luis Antonio López no ha respondido a estas nuevas declaraciones de su aún esposa, cuyo matrimonio inició en marzo de 2021.

Fuente: Tribuna