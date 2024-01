Giro de acontecimientos: Filtran la turbia razón del pleito de Paola Suárez y su prometido

León, Guanajuato.- Hace algunos días, los amantes de la farándula se quedaron atónitos por el pleito que hubo entre la influencer, Paola Suárez, y su prometido Jesús ‘N’, ¿la razón? Horas antes de que explotara la bomba, todo parecía ser miel sobre hojuelas entre la pareja, puesto habían anunciado su compromiso, esto significaría que las cosas estaban tan bien que ambos habían decidido unir sus vidas para siempre, pero para la noche, la amiga de Wendy Guevara era internada en urgencias con huellas de violencia.

Desde el minuto 1 se dijo que el culpable de las heridas de Suárez era Jesús ‘N’; sin embargo, lo que nadie comprendía era ‘¿qué pasó?’. Es bajo este contexto que el afamado y polémico medio TVNotas, se dedicó a entrevistar a fuentes cercanas para armar una investigación de lo ocurrido en el intermedio de esas horas, en las que pasaron del más profundo amor a enfrascarse en una pelea física en la que ‘La Perdida’ resultó gravemente herida.

Según uno de los informantes, el pleito explotó cuando Paola y Jesús mantenían relaciones íntimas. Supuestamente, Suárez habría intentado jugar el rol del activo, pero su entonces prometido se negó a esto, a lo que la ‘Perdida’ habría intentado asfixiarlo. Según la fuente, pese a que ‘Chuy’ estaba en un amorío con la influencer, éste siempre jugó el papel dominante en cuanto a intimidad se refiere, por lo que cambiar su postura le incomodó.

Asimismo, dicha fuente hizo especial énfasis en que el noviazgo de ambos no era el más idóneo, puesto el acusado tenía problemas de “adicciones”: “Es una relación muy tóxica”, declaró la fuente. Un segundo informante, detalló para el mencionado medio que Jesús ‘N’ se habría embarcado en una relación con Paola Suárez por interés, hecho que no terminaba de encantar a sus progenitores, puesto estos solo querían que él trabajara, pero contrario a ello, se acercó a la ‘Perdida’, para que ésta lo mantuviera.

“Él no tiene dinero. Es un ‘vividorcillo’. Estaba con ella por dinero. Por flojo. El papá de ‘Chuy’ nunca estuvo de acuerdo con la relación. En lugar de trabajar empezó a andar con Paola. Su familia no sabe si es bisexual o no. Él tiene un hijo. No se casó, pero si registró al pequeño.”