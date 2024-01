¡Kanye West se queda sin dientes! El rapero los reemplazo por titanio

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En un inesperado giro, el famoso rapero Kanye West, de 46 años, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales su nueva sonrisa puntiaguda, reemplazando todos sus dientes con dentaduras postizas de titanio. En una publicación de Instagram, West se comparó con el icónico villano de James Bond, Tiburón, de The Spy Who Loved Me y Moonraker.

Una foto exclusiva obtenida por el medio Daily Mail reveló las lujosas dentaduras postizas, diseñadas por el propio Kanye, que una fuente describió como "más caras que los diamantes". Estas joyas dentales exclusivas, con un costo total de aproximadamente 850 mil dólares, fueron colocadas por el Dr. Thomas Connelly en Beverly Hills, junto a Naoki Hayashi, Maestro Técnico Dental.

Kanye West

El Dr. Connelly expresó su satisfacción por trabajar con el rapero, destacando la visión única de West que "trasciende la progresión dental", creando un aspecto épico que combina arte y ciencia dental.

Este no es el primer episodio extravagante en la odisea dental de Kanye West. En 2010, el rapero ya había sorprendido al público al mostrar implantes de diamantes y oro en una entrevista con Ellen DeGeneres, reemplazando toda su fila inferior de dientes.

Nueva dentadura

Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí para Kanye West, ya que recientemente ha enfrentado dificultades financieras y legales. Despedido por Adidas, Gap y Balenciaga tras expresiones antisemitas en 2022, se reveló que debe más de $1 millón en impuestos no pagados.

La empresa de ropa de West, Yeezy Apparel, LLC, tiene cuatro gravámenes fiscales activos por un total de $934,033.56 en impuestos comerciales no pagados en los últimos tres años. Además, enfrenta una deuda adicional de $101,093 en impuestos a la propiedad por propiedades compartidas con su ex esposa.

Villano de James Bond

La factura total de impuestos asciende a $1,035,126.56, y se desconoce si West podrá saldar esta deuda a corto plazo, ya que las sanciones continúan acumulándose. En un intento por mejorar su situación financiera, West ha puesto a la venta su propiedad en Malibú, que compró por $57 millones en 2021, ahora con un precio reducido de $4 millones.

Los fans y críticos de Kanye West esperan ver cómo evolucionará este último capítulo en la vida del controvertido rapero y diseñador de moda.

Fuente: Tribuna