Karl Urban como Johnny Cage: Nueva imagen revela la presencia cómica en 'Mortal Kombat 2'

Estados Unidos.- La anticipada secuela de Mortal Kombat, que ha mantenido a los fanáticos en vilo con teasers en redes sociales, ha desvelado otra incorporación emocionante. El productor Todd Garner compartió una imagen reveladora que destaca la presencia de Johnny Cage, interpretado por la estrella de The Boys, Karl Urban. El cinturón con el apellido del personaje inscrito no solo ofrece un vistazo al detalle del vestuario, sino que también sugiere el toque humorístico que Cage aportará a la historia.

Esta nueva adición a Mortal Kombat 2 se suma a las revelaciones previas de personajes como Scorpion, Shao Khan, la princesa Kitana y Quan Chi. Garner ha elegido cuidadosamente a los personajes para emocionar a los fanáticos de la franquicia, manteniendo la trama en secreto pero prometiendo que el torneo por el título será una parte fundamental de la película.

Leyenda

La secuela tiene el potencial de superar a su predecesora, siguiendo la exitosa tendencia de adaptaciones de videojuegos en los últimos años. Con ejemplos como The Last of Us y The Super Mario Bros. Movie, Mortal Kombat 2 busca equilibrar las expectativas de los fanáticos con una historia temáticamente rica. El director Simon McQuoid lidera la producción, mientras que el guionista Jeremy Slater, conocido por The Umbrella Academy, aporta su experiencia en adaptaciones.

Leyenda

Aunque Slater también participó en el guion de Death Note, una adaptación polémica, los fanáticos esperan que Mortal Kombat 2 se destaque como una entrega destacada de la franquicia. La fecha de lanzamiento aún no se ha revelado, pero los seguidores están atentos a nuevas actualizaciones. La nueva imagen de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, agrega emoción a la anticipación de esta secuela altamente esperada.

Fuente: Tribuna