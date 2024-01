Lety Calderón, devastada, da triste noticia de sus hijos tras 'rechazo' de Juan Collado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Lety Calderón, de nueva cuenta se encuentra en el centro del ojo público, debido a que recientemente se mostró completamente devastada por una cuestión de sus dos hijos, pues en una entrevista dio una triste noticia de sus dos pequeños, señalando que vivieron un doloroso rechazo de su padre, el abogado Juan Collado en las fiestas decembrinas.

La noche del pasado martes 16 de enero, Calderón estuvo presente en la presentación del filme The Roomie, revelando que sus hijos sí pudieron ver a su padre en Navidad, pero que el inicio del año 2024 la pasaron en Nueva York: "Juan fue a visitarlos un ratito, pero pasó la Navidad con toda su familia, sus hermanas, sus sobrinos, su mamá. Mis hijos (la pasaron) en mi casa y en Año Nuevo nos fuimos a Nueva York".

Con respecto al especial día declaró: "Fue a la casa, estuvimos cotorreando, ya nos habíamos visto en el hospital y bien, cordial. Les dio regalos Juan a mis hijos, yo también. ¿Yo a Juan? Ya no está en mi lista de invitados, no, la verdad es que yo no tengo por qué regalarle a Juan, mis hijos sí le compraron, como ellos ya tienen su dinero, ellos sí le compraron a su papá y me encanta la idea", agregando que ella los acompañó y dio consejos para que pudieran elegir el regalo perfecto.

Juan a la izquierda, a la derecha Lety y sus hijos. Internet

Pero, la actriz de Imperio de Mentiras destacó que solo pasaron de 15 a 20 minutos, que platicaron y todo, pero que no los invitó a pasarlo con él ni su familia, algo que a ella le dolía, pero por sus pequeños que se sienten hechos a un lado, y aunque le preguntaron si culpaba a alguien, esta solo declaró que por su parte solo puede decir que los Calderón aman a sus pequeños y cuentan con ellos siempre, por lo que no se fijaba en nadie más.

Con respecto a la cercanía de Luciano y Carlo con Juan, Lety destacó que sí lo son y no entiende el cambio del 25 de diciembre: "No, sí van mucho a la casa de él, pero en Navidad no. En Navidad estaba la familia, digamos, Collado y mis hijos estaban con nosotros que éramos Calderón... la pasábamos con mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, entonces se quedaron conmigo, no fueron requeridos para la cena de Navidad de los Collado", destacando que hasta ella se lleva bien con ellos: "Sí, sí, nos llevamos muy bien, me llevo muy bien con mis cuñadas, con mi suegra, siempre nos da mucho gusto vernos y saludarnos, pero para la cena simplemente no".

