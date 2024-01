Luto en Televisa: Sugey Ábrego se ahoga en llanto en VIDEO por muerte de querida actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz Sugey Ábrego nuevamente se apoderó de la atención de la prensa debido a que en su reciente encuentro con reporteros, reapareció de luto y llorando por la partida de una querida actriz de Televisa, quien falleció hace apenas hace un mes. La también cantante veracruzana compartió su consternación por la muerte de Rosita Pelayo, quien perdió la batalla contra el cáncer de colon semanas atrás.

La intérprete de 45 años acudió la tarde de ayer martes 16 de enero a la misa por el primer mes del fallecimiento de Rosita y al platicar con periodistas, no pudo ocultar su dolor por la muerte de la también comediante. La veracruzana confesó que le pareció inapropiado acudir al funeral luego de que la ANDI, lugar donde ella trabaja, anunciara anticipadamente la muerte de doña Rosita. "Fue un gravísimo error, no había podido venir a despedirme como hubiera querido, pero ya se hizo la aclaración pertinente", explicó la exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sugey contó que los allegados de Pelayo habían decidido regalar sus pertenencias, algo con lo que ella no está de acuerdo: "Me entristece mucho que las cosas de Rosita se la van a repartir entre amigos, no porque se las queden, sino porque ella merece que se queden todas sus cosas en una exposición, traté de buscar una casa de cultura para que no se disperse este legado que ella tiene", mencionó la también integrante de la ANDI.

La fallecida actriz Rosita Pelayo

La intérprete de melodramas como Clase 406, Rebelde, Destilando Amor y De que te quiero, te quiero, relató que la fallecida primera actriz no murió hundida en la pobreza como muchos medios anunciaron: "Muchos de sus amigos le depositábamos, la apoyábamos, hacíamos cosas, no falleció en el olvido, estábamos muy pendiente". Además, Sugey compartió que doña Rosita tenía muchos planes para seguir actuando.

Era un ejemplo de lucha, podemos tener muchas dificultades, pero si perdemos las ganas de vivir, perdemos todo y Rosita eso nos enseñó", precisó.

Y visiblemente triste y con un nudo en la garganta, Ábrego añadió: "A despedirme de ella porque ya voló alto porque su cuerpo no se lo permitía, a tratar de recordar porque si Rosita pudo, porqué nosotros no". Además, la actriz platicó que la última vez que vio a Rosita fue haciendo su monólogo y aseguró que aunque tenía mucho trabajo, sintió necesario acudir a la misa de Pelayo: "Hoy me siento muy muy muy triste, se lo quiero dedicar a ella".

