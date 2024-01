Maribel Guardia confiesa si ha querido quitarse la vida tras la muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante de regional mexicano y querida actriz de melodramas, Maribel Guardia, recientemente fue cuestionada sobre el duelo que sigue viviendo por la lamentable muerte de su único hijo, el también cantante y actor, Julián Figueroa, la cual completamente honesta confesó si ha querido o ha pensado en algún momento quitarse la vida después de atravesar por este insoportable dolor.

Como se sabe, fue el 9 de abril del 2023 que todo Televisa quedó en completo shock y junto al mundo del espectáculo se vistieron de un triste luto, pues se informó que con tan solo 27 años de edad, Julián había perdido la vida de manera inesperada por un infarto fulminante. Desde ese momento, Guardia ha sido honesta al señalar que se fue parte de su alma y su vida con su hijo, pero que busca ser fuerte por su nieto, José Julián Figueroa, que era el único hijo del joven.

Y ahora, ha pocos meses de que se cumpla un año de su partida, al presentarse en la alfombra roja del filme, The Roomie, varios reporteros le cuestionaron con respecto a este tema, a lo que ella con sinceridad reconoció que sigue aún devastada: "Esta labor del duelo es levantarte todos los días, hacer el esfuerzo por (pararte), y no es fácil. Me quedo con lo bueno, siempre habrá gente que critique, pero ojalá que nunca les toque pasar por lo que yo estoy atravesando".

Maribel y Julián. Internet

Con respecto al tema del suicidio, Guardia recordó la historia de unos amigos de la familia que pasaron por una situación similar: "Yo tengo una… un amigo de Julián que hace muchísimos años se suicidó, y su mamá se suicidó 10 años después", destacando que ahora entiende más su postura pues: "Vivir con eso es un dolor eterno, uno que no te lo vas a sacar del alma. Tienes que hacer el esfuerzo, ofrecérselo a Dios para salir adelante".

Finalmente, de manera más directa, un reportero le cuestionó a la actriz de Corona de Lágrimas si ella ha pensado en acabar su vida, a lo que ella declaró que prefiere no hablar de cosas tan tristes: "Bueno, no voy a hablar de eso porque quiero hablar de cosas positivas. En fin, (en) esto todos los días aprende uno a vivir y a salir adelante, ofrecérselo a la persona que perdiste, que sabes que lo que quiere es que tú estés bien. No es fácil, es doloroso".

Fuente: Tribuna del Yaqui