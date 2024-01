Pharrell Williams revela colaboración inédita con Miley Cyrus en el desfile de Louis Vuitton

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En un sorprendente resurgir de archivos musicales, Pharrell Williams ha revelado una colaboración inédita con Miley Cyrus durante el desfile de Louis Vuitton para la colección masculina Otoño-Invierno 2024. La canción, conocida como Doctor por los fanáticos que la escucharon en filtraciones anteriores, se especula que fue creada hace más de una década durante las sesiones de grabación del álbum Bangerz de Cyrus en 2013.

La voz distintiva de Miley Cyrus resonó en la pasarela mientras las modelos presentaban la nueva colección en el Jardin d'Acclimatation de París. La canción, aunque previamente filtrada en diciembre de 2017, ahora se presenta en una versión actualizada, con ciertas áreas de la letra reescritas y, aparentemente, completamente regrabada.

Conocida por sus fanáticos por versos como "Podría ser tu médico y podría ser tu enfermera", la canción Doctor se suma a las colaboraciones previas entre Pharrell Williams y Miley Cyrus. La pareja no ha lanzado música juntos desde Come Get It Bae en el álbum en solitario de Williams GIRL en 2014.

Pharrell Williams, quien asumió el papel de director creativo masculino de Louis Vuitton tras el fallecimiento de Virgil Abloh, también presentó otro lanzamiento musical en el desfile. Se trata del nuevo sencillo Good People de Mumford & Sons, acompañado de pistas instrumentales y otra canción inédita que cuenta con la voz de Cyrus en la grabación actualizada de Doctor.

El evento no solo destacó la creatividad en la moda, sino que también sorprendió a los fanáticos con la revelación de esta colaboración previamente desconocida entre Pharrell Williams y Miley Cyrus. La canción ofrece una perspectiva única sobre el proceso creativo y la capacidad de los artistas para rescatar proyectos musicales del pasado.

Cabe recordar que el año pasado, tras el lanzamiento del álbum Endless Summer Vacation de Miley Cyrus, apareció un álbum lleno de material inédito en Spotify y Apple Music bajo el nombre de Clara Pierce. El álbum titulado "Down With Me" incluía filtraciones de alta calidad de álbumes anteriores de Cyrus, como Bangerz y She is Coming, entre otros. La revelación de Doctor en el desfile de Louis Vuitton agrega otra pieza intrigante al enigma de las colaboraciones musicales no lanzadas entre estos talentosos artistas.

Fuente: Tribuna