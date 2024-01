5 plantas que son un imán del dinero este 2024; sólo tienes que intentarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque no todo el mundo está de acuerdo en asociar la felicidad con el dinero, seguimos creyendo que existen plantas que atraen la abundancia o la suerte. El más popular y buscado es el trébol de cuatro hojas. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es sencilla: es difícil encontrar uno en un campo. En general, el trébol de tres hojas no es una rareza. Cada una de las tres corresponde a una virtud: esperanza, fe, caridad. Cuando encuentras una planta con cuatro hojas, se considera afortunado.

Tulsi

En la tradición hindú y la medicina ayurvédica existe una planta muy venerada no sólo por sus virtudes medicinales, sino también por sus relaciones con los dioses hindúes. Esta es la albahaca sagrada llamada Tulsi. La adoración a la planta tulsi es particularmente fuerte durante los festivales ceremoniales.

El lirio de la paz embellece los interiores

Bambú

El bambú de la suerte no es desconocido para los europeos, quienes creen que trae suerte y prosperidad. La planta sólo necesita un recipiente de cristal y agua. Según el Feng Shui, el bambú de la suerte debe colocarse en el este de una habitación. Se dice que es un verdadero imán de riqueza si se elige una orientación sureste.

Potho dorado

El potho dorado, también conocido como hiedra del diablo, se considera afortunado en el Feng Shui y esto explica su popularidad como planta de interior. ¿Por qué al pothos también se le llama planta del dinero? Es la forma redonda de sus hojas lo que asociamos con el dinero. La abundancia de follaje y la naturaleza trepadora también contribuyen a esta asociación.

Palmera Areca

Una opción perfecta para añadir un toque de estilo tropical a tu decoración es la palmera Areca o Dypsis lutescens. En interiores o exteriores, si la maceta está bien colocada, alegrará cualquier habitación con sus largas y plumosas hojas de color amarillo verdoso. El efecto caña crea una hermosa plenitud de follaje exuberante.

El follaje de la palmera areca te va a encantar

Lirio de la paz

El lirio de la paz o Spathiphyllum es más bien conocido como una de las plantas que forman parte de la vegetación descontaminante, aunque esto no está comprobado científicamente. ¡Mantén un lirio de la paz cerca de la puerta de su casa para atraer buena suerte durante todo el año!

Fuente: Tribuna Sonora