(VIDEO) Peso Pluma le falta al respeto a un fan y lo critican en redes sociales

Texas, Estados Unidos.- Cada paso, acción y gesto de los artistas puede ser captado para las cámaras. Algunos famosos han sido severamente criticados luego de que se expusiera algún video de ellos comportándose de manera desagradable; recordemos cuando a Bad Bunny lo cancelaron por un periodo de tiempo corto luego de que le lanzara el teléfono a una seguidora que intentaba tomarse una fotografía con el cantante. Ahora la lluvia de críticas cae sobre Peso Pluma, a quien se le hizo fácil arrojarle agua a un fanático, sin pensar en las consecuencias.

'Doble P' ha estado en boca de todos en los últimos meses, ya sea por su participación en el cartel principal de Coachella 2024, por su relación romántica con Nicki Nicole o sus canciones que han alcanzado el éxito. Sin embargo, en esta ocasión el tema de conversación no es tan positivo. El exponente de corridos tumbados protagonizó un escándalo al haber sido grosero con una de las personas que asistió al concierto que ofreció en Arlington, Texas.

Un clip viral en TikTok, compartido por la cuenta @ashlychismes, mostró a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de la estrella, le tira una botella con agua a un fan que se encontraba en medio del público. Lo que vemos en la grabación es al intérprete de Lady Gaga caminando por el escenario. Es entonces cuando uno de los asistentes le toca la pierna. En seguida, Peso Pluma lo voltea a ver y de manera muy discreta, empapa a la persona con el líquido.

Peso Pluma le lanza agua a un fan luego de que éste le tocara la pierna

Se dice que el contacto físico invasivo habría molestado a Hassan y por ello su respuesta fue tirarle el agua en la cara al hombre. No obstante, el fanático no recibió este gesto como una ofensa y, por el contrario, recibió eufórico dicho desplante. Los internautas no tardaron mucho tiempo en reaccionar y reprobaron la actitud del cantante. Muchos coincidieron en que se portó grosero y algunos más culparon a la gente por 'endiosar' a personajes sin talento, como consideran a Peso Pluma.

Algunos de los comentarios fueron: "La gente tiene la culpa por escuchar música basura, este tipo no tiene talento"; "Ya comenzó con sus groserías? Ya se le subió…"; "¿Qué se puede esperar? grosero"; "Se les olvida que los fans son los que los hacen famosos y con eso comen y visten y son quien son por ellos".

