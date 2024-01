Adame llama "gordo feo" a Wendy Guevara y hace pedazos a Apio Quijano y más famosos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial actor Alfredo Adame reapareció ante la prensa la tarde de ayer miércoles 17 de enero y de nueva cuenta hizo fuertes declaraciones en contra de Andrea Legarreta, pero en esta ocasión el famoso también se le fue a la yugular a Wendy Guevara y Apio Quijano. Ahora que está próximo a concursar en La Casa de los Famosos, el exgalán de las novelas relató qué expectativas tiene del proyecto.

Cuando se le preguntó sobre qué actitud demostraría en el reality 24/7 de Telemundo, el histrión compartió que él no es una persona problemática como muchos piensan: "Voy a ser como soy siempre, Alfredo Adame es un hombre educado, con valores, con principios, con escrúpulos". Sin embargo, Adame afirma que su mala fama de violento, misógino y homofóbico fue inventado por la prensa, en especial por una revista. "No soy nada de eso, a mí si me tiras un golpe, te lo regreso".

El intérprete de telenovelas como Más allá del Sol, Retrato de Familia, La sombra del pasado y La mujer del vendaval posteriormente recordó cómo fue su experiencia en otro reality, Soy famoso ¡sácame de aquí!. "El zángano haragán del Apio Quijano y otros13 me discriminaron, me segregaron, pero les terminé ganándoles". Segundos después, Alfredo hizo pedazos a LCDLF de Televisa y en especial a su ganadora, Wendy Guevara.

La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado".

Según el exesposo de Diana Golden y Mary Paz Banquells, la influencer originaria de León, Guanajuato, fue la primera en atacarlo: "Me dijo que era un 'viejillo pen... y que me iba a romper la mad...', el pend... es ese gordo feo, yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza", aseguró el también exconductor del programa Hoy.

Y cuando se enteró que una gran amiga de Wendy, Kimberly La Más Preciosa, estaría en el reality de Telemundo, Adame señaló que él no va predispuesto a pelear con nadie y que respeta a todos por su género: "No tengo el gusto, nunca ha hablado mal de mí, pero el otro gordo que es su amigo, me ofendió y quiso denostarme, a mí si llegas a insultarme te digo 'gordo, feo, viejo', no me meto con el género, te digo tus verdades, pero ella se me hace muy simpática". Finalmente, el actor contó que espera no tener ningún problema con 'La Bebeshita' ya que la conoce y le parece una mujer "inteligente".

