¿Desfigurada? Tras ser actriz de Televisa, Eiza González reaparece irreconocible por cirugías

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, Eiza González nació en una familia acomodada mexicana, la realidad es que esta actriz y modelo saltó a la fama durante casi entrada su adolescencia, momento en el que protagonizó el melodrama infantil y juvenil, Lola érase una vez. Esto habría significado una gran oportunidad para cualquiera que buscase hacerse un nombre en la industria de la farándula, lo cierto es que esto expuso a sobremanera a la estrella.

Como algunos recordarán, la celebridad de Amores Verdaderos, llegó a relatar en diversas entrevistas que, a lo largo de su juventud sufrió problemas de autoestima por la manera en la que los medios de comunicación y la propia gente criticaban su aspecto físico. Ya sea por el tamaño de su nariz o incluso por la forma de su cuerpo, muchas personas se dieron a la tarea de juzgar a la histrionista, tal y como mencionó para un medio hace algunos años.

Fotografía de Eiza González en The Walt Disney Company Emmy Awards Party

Créditos: Instagram @eizagonzalez

“Siempre me sentí juzgada por el ojo público y siento que así sigue siendo, la gente tiene una percepción mía que no es cierta y se les hace muy fácil dejarme muchas cosas ofensivas (en redes sociales). No es fácil ir por la vida ignorando eso, vivir con la presión que no debe afectarme y por ser figura pública”, comentó la actriz.

Pese a lo mencionado líneas atrás, todo parece indicar que la gente no dejará de juzgar la apariencia física de Eiza González, tal y como ocurrió en días recientes, cuando la protagonista de The Ambulance compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram en las que se le ve en el evento The Walt Disney Company Emmy Awards Party, donde se le vio portando un vestido color agua tipo halter, que reslataba su diminuta cintura.

El problema es que la gente centró mucho más su atención en el rostro de Eiza, el cual destaca por una presunta cirugía que la actriz se habría hecho hace algunos meses para engrosar sus labios. Este hecho no pasó por desapercibido para sus fans, quienes se encargaron de dejar diversos comentarios en los que destacaban que la actriz lucía irreconocible e incluso, la tacharon de ser “adicta a las cirugías”. Otros más consideraron que se trataba de la “hija de Lyn May”.

“Se parece a Lyn May”, "Ya tiene rato que es otra”, “Sinceramente, Salma es más bella, “Es otra persona”, “Ya no tiene nada de natural”, “Creo que ya se volvió adicta a las cirugías”, “Yo haría lo mismo si tuviera dinero”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Eiza. Cabe señalar que la actriz optó por ignorar los mensajes y no ha respondido a ninguno.

Aseguran que Eiza González es adicta a las cirugías plásticas

Si bien, el cambio en el rostro de Eiza González de cuando era adolescente a la actualidad es notable, hasta el momento, la actriz ha negado haberse realizado alguna cirugía plástica, incluso en algún momento confrontó al especialista Fernando Guerrero Burgos, quien llegó a asegurar que la famosa se hizo una bichectomia, el cual consiste en remover de manera parcial o total las denominadas bolas bichat de las mejillas.

