El príncipe Harry lanzaría duro golpe contra su hermano y Kate Middleton; esto dijo

Londres, Estados Unidos.- A finales del año 2022, se estrenó la docuserie de Harry & Meghan, la cual dio mucho de qué hablar desde que se anunció que estaba en producción. Si bien, este contenido de Netflix no se trató del trabajo más exitoso de la compañía, vaya que le ocasionó dolores de cabeza a los miembros de la Familia Real Británica, quienes según reportes, habrían puesto a sus abogados a ver la serie para saber si tenían que levantar alguna demanda en contra de los duques de Sussex.

A poco más de 1 año del estreno de la docuserie y a 24 horas de que se anunciara que la princesa de Gales, Kate Middleton sufrió una intervención quirúrgica por un problema abdominal, trascendió la noticia de que el príncipe Harry habría lanzado un mensaje críptico cuya finalidad era insultar a su hermano mayor, el heredero a la corona de Reino Unido, William Windsor. Este tema trascendió después de que el medio Page Six, lanzara un fragmento de una entrevista realizada al autor real Robert Hardman, escritor de The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy.

Según declaraciones de experto real, el duque de Sussex habría lanzado un mensaje críptico en los primeros capítulos de Harry & Meghan, en el que habla sobre la manera en la que los hombres de su familia eligen a sus respectivas parejas. Y es que, según el escritor, el royal pelirrojo habría insinuado que William habría contraído nupcias con Middleton porque era una mujer apta para la corona británica y no porque estuviera especialmente enamorado de ella.

“Harry habla de casarse con alguien por amor, no porque sea el tipo de persona con quien deberías hacerlo. Creo que eso es mucho más doloroso. Quiero decir, eso no es efectivamente menospreciar a tu hermano y su elección de esposa de una manera muy pública.”

El príncipe Harry lanzaría indirecta a William

Pero, ¿exactamente qué fue lo que dijo Harry en su docuserie? Resulta ser que el escritor de Spare sí abordó el tema de las relaciones amorosas en su familia, revelando que, en ocasiones, tienden a elegir a sus parejas según lo que dicta la razón y no los sentimientos. A diferencia de como solía hacerlo su madre, la difunta princesa Diana, quien desde la perspectiva del nieto de Isabel II, habría vivido con base en lo que dictaba su corazón.

“La diferencia entre tomar decisiones con la cabeza o con el corazón. Mi mamá (Diana) tomó la mayoría de sus decisiones, si no todas, desde el corazón. Y yo soy el hijo de mi madre.”

Por su parte, Hardman, considera que el comportamiento de Harry se trató de un atentado directo en contra de su hermano, puesto ambos solían salvaguardar su privacidad al máximo, dado a que se trataban de dos miembros de la realeza británica, pero una vez que el hijo menor de Carlos III decidió abandonar el palacio y mudarse a Estados Unidos, todo cambió, al grado en el que lanzó un libro de memorias y la mencionada docuserie.

