Hija de Snoop Dogg sufre derrame cerebral a sus 24 años; esto se sabe de su delicado estado

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El famoso y reconocido rapero estadounidense, Snoop Dogg, lamentablemente acaba de recibir una terrible noticia, debido a que su hija, Cori Broadus, a través de sus redes sociales acaba de informar a sus miles de seguidores y al mundo entero que sufrió un derrame cerebral severo, a la corta edad de 24 años, por lo que habló de su sentir. Hasta el momento esto es lo que se sabe de su delicado estado de salud actual.

Como se sabe, Snoop además de ser un reconocido cantante de rap, también es padre de familia y lamentablemente una de sus hijas más jóvenes, Cori, desde que tenía seis años de edad fue diagnosticada con Lupus, que es una enfermedad en que el sistema inmunitario, que normalmente ayuda a proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades, ataca sus propios tejidos, y a veces daña sus órganos vitales.

Y ahora, la mañana de este jueves 18 de enero, la hija del cantante de temas como Young Wild And Free y Doggystilyng, a través de sus redes sociales reveló que desafortunadamente tuvo un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada de emergencia, pues: "Tuve un derrame cerebral severo esta mañana. Me rompí y comencé a llorar cuando ellos (los médicos) me lo dijeron".

Hija de Snoop Dogg revela su derrame. Instagram

Ante este hecho, la joven en su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la cama del hospital, con un cubrebocas y tapando su rostro con el comunicado, además de una segunda fotografía de la cama agregando que: "Solo tengo 24, ¿qué hice en mi pasado para merecer todo esto?", haciendo referencia a su derrame cerebral y al hecho de que vive con la mencionada enfermedad desde hace años.

Cabe mencionar que hasta el momento, el famoso intérprete de temas como Da Da Da Da, no se ha pronunciado respecto a este situación con su hija, pero se cree que estaría estable y mejorando, debido al hecho de que fue ella misma la que empleó la cuenta de su red social para informar sobre su situación, sin embargo, se espera que pronto se den más detalles de lo sucedido y ella salga pronto del hospital.

Hija de Snoop Dogg en el hospital. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui