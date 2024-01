Ice Spice enfrenta demanda por presunta infracción de derechos de autor en 'In Ha Mood'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Dos músicos neoyorquinos, D.Chamberz y Kass the Producer, han presentado una demanda en el Distrito Este de Nueva York contra el destacado artista del drill, Ice Spice. Alegan que su exitoso sencillo de 2023, In Ha Mood, infringe los derechos de autor de su canción In That Mood lanzada en 2022.

La demanda de 21 páginas detalla que Ice Spice y su productor Riot supuestamente "copiaron" elementos clave de In That Mood, incluyendo título, gancho, estribillo, fraseo y tempo, sin obtener permiso ni otorgar el crédito correspondiente. Según la presentación, las similitudes entre ambas canciones son tan notables que descartarlas como pura coincidencia resulta poco razonable.

Chamberz y Kass afirmaron haber escrito y grabado In That Mood antes de su presentación inicial en Instagram en agosto de 2021. La canción se lanzó oficialmente en 2022 como parte de la campaña publicitaria y más tarde incluida en el álbum Boom Bap 2 Drill Rap. Se alega que la interpretaron en público en numerosas ocasiones, incluyendo estados como Nueva York, Virginia Occidental, Pensilvania y Florida.

La demanda sostiene que Ice Spice, Riot y/o miembros de sus equipos creativos estuvieron presentes en actuaciones públicas de In That Mood durante el periodo relevante. Además, destaca las conexiones evidentes entre los demandantes y los demandados en la comunidad del rap y el hip-hop.

Hasta el momento, los intentos de contactar a un representante de Ice Spice no han tenido éxito. La demanda busca daños y perjuicios en un juicio que podría arrojar luz sobre la presunta infracción de derechos de autor.

Ice Spice, quien se llevó el premio a Mejor Artista Nuevo en los MTV VMA 2023, enfrenta ahora este desafío legal mientras ya anticipa nueva música para 2024. A través de un fragmento de una canción inédita acompañada de un meme provocador, el artista ha generado expectativas entre sus seguidores, demostrando que su creatividad no conoce límites.

