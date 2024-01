Imperdible 'Exatlón México': ¿Qué equipo gana la Villa 360° HOY jueves 18 de enero de 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta es imperdible la siguiente transmisión en directo de Exatlón México, debido a que recientemente se ha revelado cual de los equipos ganará aparentemente podrá permanecer en la Villa 360° a lo largo de todo el fin de semana, como de jueves a viernes, sábado y domingo, llevándose así una gran ventaja el día de hoy, 18 de enero del 2024, ¿acaso será Rojo o Azul?

Como se sabe, cada lunes y jueves se vive la intensa carrera en un circuito a 10 puntos para conocer qué equipo se alza triunfador de uno de los premios más cotizados desde el día uno que comienzan las grabaciones de la competencia en las playas de la República Dominicana, debido a que ganar la 'casa grande' brinda privilegios como un mejor descanso, pues se tiene camas, mayor espacio, aire acondicionado, entretenimiento y alimentación.

Y ahora, la noche de este jueves 18 de enero del año en curso, ha circulado la información de diversas cuentas de spoilers en las redes sociales, que supuestamente los colorados van a recuperar el control de la casa importante de dicho reality deportivo que se transmite por TV Azteca, lo cual será como un respiro, pues vienen de una semana de una mala racha que podría costarle a otro atleta en la semana.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de simples especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente directa de la empresa, y no es 100 por ciento seguro los adelantes antes mencionados, hasta la noche de este jueves 18 de enero que se transmita el nuevo capítulo, en que se va a revelar por fin si es que serán los Famosos, rojos, o los Contendientes, azules, quienes se llevaran el triunfo más importante de la semana.

Por otro lado, de ser verdad que los colorados se impongan sobre los celestes, en el adelanto que se dio el miércoles 17 de enero, se puede ver como es que el famoso atleta, Javier Márquez dice que los Famosos no aguantan estar en las Barracas, mientras que para ellos no es problema y se adaptan fácilmente, así que no ven muy necesaria la Villa 360: "Creo que a nosotros no nos pesa llegar aquí a la barraca, tanto como ello".

Fuente: Tribuna del Yaqui